Culturele Vereniging Veendam-Wildervank en Omstreken bezorgt ouderen een gezellige middag

VEENDAM, WILDERVANK – De Culturele Vereniging in Veendam-Wildervank en Omstreken organiseerde, evenals voorgaande jaren, vrijdagmiddag in het Raadhuis te Wildervank de Nationale Ouderendag.
De opening werd, door het luiden van een scheepsbel, verricht door burgermeester Annelies Pleyt. De burgemeester benadrukte in haar openingswoord het belang van de Ouderendag: het elkaar ontmoeten en leuke gesprekken aangaan.
De muzikale omlijsting werd verzorgd door het Bob Heidema leadzanger van de Stroatklinkers en zanger Sinus Schuiling, die de 35 aanwezigen voorzag van gezellige oud Hollandse meezingers
Na afloop van het muzikale gedeelte stond er een koud en warm buffet klaar.
Bron en foto’s: Peter Panneman