VLAGTWEDDE – Hardlopers en wandelaars genieten van een prachtige Ruiten Aa loop
V oor de twaalfde keer organiseerde Runners Oost Groningen de Ruiten Aa loop voor marathonlopers, ultralopers, sportieve wandelaars en Nordic Walking.
Vanaf sporthal de Wischmei in Vlagtwedde starten rond de 115 mensen hun run door het prachtige beekdal van de Ruiten Aa in Westerwolde.
Het prachtige weer en het parcours maakten deze aflevering tot een geweldige beleving.
Eén van de deelnemers verwoorde het zo: “Zowel op de organisatie, de verzorging onderweg als de omstandigheden was helemaal niks aan te merken. Het was top”.
De runners konden kiezen uit 12, 18, 25 of 30 km en de wandelaars konden 12 of 18 km lopen.
Het parcours liep door het Metbroekbos, Terwupping en zelfs voor de langste afstanden langs de Giezelbaarg richting Wedde en ging langs de Ruiten Aa, Mussel Aa en de Westerwoldse Aa terug naar Vlagtwedde.
Foto’s en tekst: Geert Smit
Hardlopers en wandelaars genieten van een prachtige Ruiten Aa loop
VLAGTWEDDE – Hardlopers en wandelaars genieten van een prachtige Ruiten Aa loop