MUSSEL – Mede-oprichter Harry Stuut ontvangt eerste exemplaar jubileumboek SV Mussel
Het jubileumboek van SV Mussel werd gisteravond in een bomvolle kantine gepresenteerd.
Het eerste exemplaar was bestemd voor Harry Stuut, mede-oprichter en oud- speler,
begeleider en voorzitter, onder toeziend oog van zijn gezin. Het werd een prachtige avond
op sportpark De Slenk in Mussel.
Van jong – eerste elftalspeler Rien Boels – tot oud, alle generaties waren gisteravond
aanwezig op sportpark De Slenk in Mussel.
Een kreet als ‘moi, ain zet nait zain’, klonk vaak, want het reüniegehalte was hoog nabij de Zandtangerweg.
Na drieënhalf jaar zwoegen en ploeteren presenteerde de commissie jubileumboek,
bestaand uit Abel Boels, Martijn Folkers, Harrie Wijnholds en Meeme Wubs, het
langverwachte jubileumboek.
Het boek met de titel ‘Meer samen, samen meer’ werd kort ingeleid door de verhalen van Abel Boels en Meeme Wubs, die onder leiding van Martijn Folkers de kantine aan het lachen kreeg.
De commissie was het vanaf het begin unaniem eens dat het eerste exemplaar bestemd
was voor één persoon: de enige nog levende mede-oprichter Harry Stuut, die samen met
Teus Breevaart en Johan van Rheenen SV Mussel oprichtte.
Op 1 augustus 1976 ging de voetbalvereniging, na meer dan een half jaar aan voorbereiding, van start.
Harry was met zijn vrouw Martha, zoon Gerben, diens vrouw Miriam en hun kinderen en
zoon Tijmen aanwezig op het sportpark.
Hij was zichtbaar geraakt door de geste van de vereniging, maar bleef in zijn dankwoord bescheiden:
‘Ik sta hier nu, maar SV Mussel bestaat vooral ook dankzij Teus Breevaart, die bestuurservaring had bij vv Musselkanaal en hier hielp SV Mussel op te zetten. Hij verdient eigenlijk het applaus.’
Nadat penningmeester Gerwin Lichtenberg een dankwoord voor de commissie uitsprak, was
het tijd voor een vijftien minuten durende film, met prachtige beelden uit alle perioden van
SV Mussel.
Daarna was het nog lang gezellig op sportpark De Slenk en vlogen de boeken
als warme broodjes over de toonbank.
Voor belangstellenden die het boek nog willen bestellen, dat kan via www.svmussel.nl/339/webshop.
Tekst: Martijn Folkers
Foto’s: Geert Smit