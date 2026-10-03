Motorliefhebbers maken gezamenlijke tocht vanuit Wildervank

WILDERVANK – Ongeveer 45 motoren vertrokken vanmorgen vanuit Wildervank voor een gezamenlijke motorrit door de provincies Groningen en Drenthe. De deelnemers komen van de motorclubs: Wildervank, Motorclub N33 uit Veendam en MC Waardeloos uit Finsterwolde.
De start vond plaats bij het raadhuis in Wildervank. Om de groep overzichtelijk en veilig op weg te laten gaan, vertrokken de motorrijders in twee groepen. De route is ongeveer 140 kilometer lang en voert door het Groningse en Drentse landschap.
Onderweg wordt in Noordlaren, bij Herberg De Blankehoeve een tussenstop gemaakt. Daar kunnen de deelnemers even pauzeren voordat de tocht wordt vervolgd.
Rond half vier keren de motorrijders terug in Wildervank. Daar staat een gezamenlijke maaltijd op het programma, waarna de dag in een gezellige sfeer wordt voortgezet met coverband On Track die zorgt voor livemuziek met country- en popnummers.
Foto’s en info: Hemmo Kuiper