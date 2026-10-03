Onstwedder Boys komen sterk terug tegen CEC

EMMER-COMPASCUUM – Na een 2-0 achterstand bij rust wist Onstwedder Boys het tij alsnog te keren. Door enkele tactische omzettingen liep het in de tweede helft een stuk beter bij de ploeg van trainer Harold Molanus en wisten de Onstwedders uiteindelijk een punt uit het vuur te slepen.
Door Gert Meulman
De ploeg van Molanus had tot nu toe, dankzij twee gelijke spelen tegen VAKO en Angelslo, slechts twee punten weten te behalen. CEC, de ploeg van trainer Erwin Sikkes, had daarentegen twee keer gewonnen en één keer gelijkgespeeld en stond daarmee aan de bovenkant van de ranglijst. In de eerste helft was CEC ook de betere ploeg en kreeg het de beste kansen. Twee daarvan werden verzilverd. Thijs Herder en Daimy ten Velde waren de doelpuntenmakers. Daar kwam nog bij dat Onstwedder Boys-doelman Roan Stubbe een strafschop voor de thuisclub knap uit zijn doel wist te houden.
Na rust was het een heel ander verhaal. Onstwedder Boys kwam beter voor de dag en ging op zoek naar de aansluiting. De 1-2 kwam op naam van goalgetter Gerko Scheper, waarna Sem Nieuwenhuis een kwartier voor tijd voor de gelijkmaker zorgde. In de slotfase werd het nog spannend maar het bleef 2-2. Mike Grummel van CEC kreeg in de laatste tien minuten nog wel een rode kaart nadat hij de doorgebroken Anne Wilzing onderuit had gehaald.
Volgende week speelt Onstwedder Boys thuis de derby tegen SJS, dat één puntje onder de Onstwedders staat. CEC mag dan de tocht ondernemen naar het St. Vitusholt, waar naaste belager BATO wacht.
Harold Molanus: “Ja, wij waren in de tweede helft een stuk beter. We hadden wat omzettingen gedaan en gewisseld. Een andere spits erbij en het middenveld wat versterkt. We zijn op jacht gegaan naar doelpunten en uiteindelijk hebben we er twee kunnen maken, maar we hebben ook nog kans gehad op de overwinning. We hebben ons de tweede helft heel goed hersteld. In de eerste helft kwamen we duidelijk kracht tekort op ons middenveld. Ik had daar wat lichtere jongens staan en daar ontbrak de pit en de kracht. We hebben Sven Jaegers naar het middenveld gezet en Sem Nieuwenhuis vanuit de spits een linie teruggehaald en Robin Smit erbij gezet in de spits. Daardoor kregen we veel meer power op het middenveld en wonnen we de tweede ballen. We maakten vrij snel de 2-1, dus dat was mooi. En toen was het ongeveer een kwartier voor tijd dat we de 2-2 maakten. Daarna hadden we ook nog met een beetje geluk kunnen winnen, al hadden we dan denk ik wel te veel gekregen.”
Tekst en foto’s: Gert Meulman