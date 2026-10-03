Shantykoor Störmwind viert 35-jarig jubileum: saamhorigheid staat centraal

WEDDE – Shantykoor Störmwind uit Wedde vierde vandaag het 35-jarig bestaan. In een volle kerk in Wedde kwamen leden, genodigden en vertegenwoordigers van andere koren bijeen om stil te staan bij de geschiedenis van de vereniging. Daarbij werd duidelijk dat het koor na 35 jaar nog altijd springlevend is. Muziek, vriendschap en saamhorigheid vormen nog steeds de basis.

Voorafgaand aan het officiële gedeelte kwamen leden en genodigden samen in dorpshuis De Voortgang, waar een warm en koud buffet werd geserveerd. Daarna verplaatste het gezelschap zich naar de kerk voor de jubileumviering.

Van acht mannen in een schuur naar een koor met 35 leden

De geschiedenis van Störmwind begon in 1991. Acht mannen zongen zeemansliedjes in een schuur. Tijdens de Lichtweek werd van iedere vereniging verwacht dat zij een bijdrage leverde aan een feestavond. De mannen besloten daaraan mee te doen. Een jaar later volgde hun eerste officiële optreden. Drie van de oorspronkelijke zangers zijn na 35 jaar nog altijd actief bij het koor.

Op 12 december 1996 werden bij notaris H. Lutter de statuten van de vereniging officieel vastgesteld. Harm Frikken was destijds voorzitter en Jan Willems secretaris.

Inmiddels telt Störmwind 35 leden, inclusief dirigent Peter Kuijer, muzikant Herman Huls en geluidsman Thijs Lanting. Iedere maandagavond wordt van 20.00 tot 22.00 uur gerepeteerd in dorpshuis De Voortgang. Hoewel de vereniging haar thuisbasis in Wedde heeft, komen slechts vijf leden uit het dorp. De overige leden zijn onder meer afkomstig uit Veendam, Winschoten, Bourtange, Vlagtwedde en Vriescheloo.

Optredens in binnen- en buitenland

In de afgelopen 35 jaar heeft Störmwind op tal van locaties opgetreden. Het koor is regelmatig te horen tijdens evenementen in de provincie Groningen en verzorgt ook optredens in zorginstellingen. Daarnaast zijn er goede contacten met Duitse koren en organisatoren, waardoor Störmwind geregeld over de grens optreedt.

Ook heeft de vereniging in de loop der jaren vier cd’s opgenomen. Daaronder bevinden zich een kerst-cd en een cd die ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan werd uitgebracht.

Peter Kuijer al dertig jaar betrokken

Een bijzondere rol binnen het koor is weggelegd voor dirigent Peter Kuijer. Hij is inmiddels dertig jaar bij Störmwind betrokken. Aanvankelijk was hij actief als zanger en accordeonist. Twintig jaar geleden werd hij gevraagd om de dirigeerstok over te nemen. Zoals hij zelf met een knipoog vertelde, was dat omdat er geen andere kandidaat was.

Kuijer voelt zich nog altijd sterk verbonden met de vereniging. Hij noemt de koorleden liefkozend ‘mijn jongens’. Tijdens zijn toespraak stond hij ook stil bij de leden die het koor in de afgelopen 35 jaar ontvielen. Volgens hem zijn er inmiddels ‘boven’ net zoveel koorleden als er die middag op het podium stonden. Hun bijdrage heeft volgens Kuijer onuitwisbare klanken achtergelaten in de geschiedenis van Störmwind.

De gebroeders Weggemans verzorgden op hun trompetten enkele muzikale momenten tijdens de viering. Onder meer het bekende Il Silenzio klonk als eerbetoon aan de overleden koorleden.

Meer dan alleen samen zingen

Tijdens het jubileum werd duidelijk dat Störmwind veel meer is dan een zangvereniging. Saamhorigheid staat hoog in het vaandel. De leden kijken uit naar de wekelijkse oefenavonden, waar niet alleen wordt gezongen, maar ook veel wordt gelachen. Tegelijkertijd is er ruimte voor verdriet en onderlinge steun wanneer dat nodig is.

De verbondenheid blijkt ook uit de manier waarop het koor omgaat met overleden leden. Bij uitvaarten wordt soms een erewacht gevormd. Daarnaast organiseert de vereniging jaarlijks een memoriamconcert voor partners en familieleden van overleden koorleden. Muziek verbindt, ook wanneer woorden tekortschieten.

Felicitaties van de gemeente en bevriende koren

Namens de gemeente Westerwolde sprak wethouder Giny Luth de aanwezigen toe. Voor haar was het een bijzondere plek om het jubileum mee te vieren: zij werd namelijk in de kerk van Wedde gedoopt. Ze bracht de felicitaties van de gemeente over en sprak haar trots uit over het koor.

Ook vertegenwoordigers van bevriende Nederlandse en Duitse koren waren naar Wedde gekomen. Onder de aanwezigen was een afvaardiging van shantykoor ’t Compas uit Emmer-Compascuum. Namens het Ostfriesischer Chorverband waren voorzitter Heike Douglas en de vicevoorzitter Diethelm Sempell aanwezig. Zij brachten naast een cadeau een brief en een vaandel mee, afkomstig van de burgemeester van Westoverledingen.

De aanwezigheid van de verschillende koren onderstreepte de goede contacten die Störmwind in de loop der jaren heeft opgebouwd.

Springlevend en op weg naar veertig jaar

Hoewel het merendeel van de leden inmiddels de leeftijd van zeventig jaar heeft bereikt, kijkt Störmwind nadrukkelijk vooruit. Het koor is nog springlevend en kijkt al uit naar het 40-jarig jubileum. Nieuwe zangers zijn dan ook van harte welkom. Wie graag zingt en kennis wil maken met het shantyrepertoire, kan vrijblijvend een repetitieavond bijwonen.

Vanavond vieren ze feest in dorpshuis De voortgang, waar ook een expositie over 35 jaar Störmwind is ingericht.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg, klik HIER voor alle foto’s in twee delen