’t Nibbeltje en jongeren van De Stek winnen Oldambtster Cultuurprijzen

FINSTERWOLDE – Feestteam ’t Nibbeltje en de jongeren van De Stek hebben zaterdag de Oldambtster Cultuurprijzen 2026 gewonnen. Tijdens de Sport- en Cultuurfair in MFC De Hardenberg ontving ’t Nibbeltje de Oldambtster Trots. De Oldambtster Belofte ging naar de jongeren van De Stek.
De winst kwam voor de organisatoren van ’t Nibbeltje onverwacht. „Nee, zeker niet. Aangenaam verrast”, reageren ze op de vraag of ze de prijs hadden zien aankomen. „We doen veel voor de jeugd en voor de ouderen en we proberen er elk jaar weer een mooi feest van te maken.” Daarbij proberen ze het evenement ook betaalbaar te houden.
Wat in 2016 begon als een feest in een boerenschuur voor familie en bekenden, groeide uit tot een tweedaags evenement voor verschillende generaties. De jury waardeert vooral hoe de vriendengroep jong en oud samenbrengt en het laagdrempelige karakter behoudt.
Aan de Oldambtster Trots is een geldprijs van 2.500 euro verbonden. Het feestteam heeft al een bestemming in gedachten. „We organiseren ook altijd een kindermiddag. Dus die kunnen we ook mooi daarvoor gebruiken. Om het nog mooier voor de kinderen te maken.” Ook zijn er plannen voor een feest op oudjaarsdag. „Een grote vuurwerkshow erbij. Alles erop en eraan.”
De jongeren van De Stek ontvangen met de Oldambtster Belofte 1.000 euro voor verdere ontwikkeling en nieuwe plannen. Bij De Stek kunnen jongeren onder meer tekenen, schilderen, bouwen en samen muziek maken. Volgens de jury is vooral bijzonder dat zij er de ruimte krijgen om te proberen en te ontdekken, ongeacht wat ze al kunnen.
Dit jaar droegen 152 inwoners kandidaten voor de cultuurprijzen voor. Wethouder Tim van Bostelen en Sabine Kokee van het Cultuurplatform Oldambt reikten de prijzen uit. Naast het prijzengeld kregen beide winnaars een beeldje van een graanhalm, gemaakt door kunstenaar Wessel de Ruijter.
Malou Vos
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