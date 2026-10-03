Tjaard Pijning winnaar publieksactie ‘De mooiste boom van Westerwolde

BELLINGWOLDE – Tjaard Pijning is de winnaar van de publieksactie ‘De mooiste boom van Westerwolde!
Donderdag verzamelden deelnemers van de actie en andere boomliefhebbers zich in het MOW/Museum Westerwolde in Bellingwolde. De avond begon met de documentaire ‘Lievelingsboom’ waarin boomverzorger Bert Plaat op pad gaat langs een aantal monumentale bomen in het Groninger land.
Daarna stond een jury, bestaande uit Fenna Orre de Jong (fotograaf/mediakunstenaar) en Lilian Zielstra (bibliotheken Westerwolde), stil bij ingezonden foto’s en verhalen. Enkele daarvan werd nog eens verteld door de inzenders zelf.
De jury roemde vooral de magische sfeer van de winnende foto van Tjaard Pijning en het feit dat de tekst de historische plek naar de actualiteit trekt: “Oude eikenboom op de Giezelbaarg bij Wessinghuizen. Twee takken wijzen omhoog alsof de boom je welkom heet. Een mooi gebaar op een plek waar vroeger ‘heksen’ vermoord werden. Iets om over na te denken in een tijd van polarisatie.”
Nog tot en met 25 oktober zie je in het museum alle inzendingen in de expo ‘Geworteld’. De foto van de winnende boom is als kaart te koop in de museumwinkel.
Bron/foto’s: MOW/Museum Westerwolde en Tjaard Pijning