Westerwolde speelt tweede thuiswedstrijd van het seizoen tegen Zevenhuizen

VLAGTWEDDE – In de vierde speelronde van de nu lopende competitie ontvangt Westerwolde komende zondagmiddag Zevenhuizen op De Barlage in Vlagtwedde.

Voor de Zevenhuizers is dit, evenals voor Westerwolde omgekeerd, de verste uitwedstrijd van het seizoen. Hoewel, ook Drieborg is voor hen niet naast de deur. Ook het vorig seizoen troffen de tegenstanders van zondagmiddag elkaar. Beide teams wisten in 2025 / 2026 hun thuiswedstrijd met 1 – 0 van elkaar te winnen. Uitslagen die waarschijnlijk garant staan voor een duel waarin de krachtsverhouding tussen beide teams niet ver uit elkaar zullen lopen.

Zevenhuizen

Zevenhuizen heeft uit de eerste drie competitiewedstrijden vier punten weten te behalen. Dit betekent dat men tot dusver één keer heeft gewonnen ( 1 – 0 van Muntendam), één keer gelijk heeft gespeeld (vorige week 2 – 2 tegen Buinen ) en één keer heeft verloren (met 1 – 0 van Gasselternijveen) en daarmee op de zesde plaats op de ranglijst staat. Een snelle rekensom leert ook nog dat hun doelsaldo 3 – 3 is. De ploeg van trainer Donker heeft dus weinig gescoord, maar heeft gelijktijdig ook een gering aantal doelpunten tegen gekregen tot dusver. Zondagmiddag tegen Westerwolde zal dan moeten blijken waar hun sterkte c.q. zwakte ligt.

Westerwolde

Na een minder florissante start van de competitie, waarin respectievelijk verloren werd van Buinen (5 – 4) en Drieborg (2 – 1), vorige week zondag een knap herstel van de mannen van trainer Mark Kruize. In Hoogezand werd een comfortabele 4 – 1 overwinning op promovendus FVV geboekt. Drie uit drie dus met een doelsaldo van 9 – 8, resulterend in een achtste plaats in de tussenstand. De overwinning van zondag jl. geeft niet alleen de burger weer moed, maar vast en zeker ook de spelers en staf van de Vlagtwedders. Een slok op een borrel voor de roodwitten is het weer nagenoeg fit zijn van topscorer René v.d. Laan. Zijn meespelen zorgt er voor dat de tegenstander altijd geducht is op het weggeven van veel ruimte achter de verdediging. Maar is die ruimte er, dan is de snelle omschakeling toch wel hét wapen van aanvallend Westerwolde. Tel daarbij op het snelle kunstgras en Westerwolde zal absoluut niet kansloos zijn tegen een goede ploeg als Zevenhuizen.

Algemeen

Scheidsrechter bij Westerwolde – Zevenhuizen is dhr. D.C.R. Stegers uit Stadskanaal. Pupil van de week is Tim Boersbroek, spelend in Westerwolde JO11-1. Uiteraard is er de hoop dat het Vlagtwedder publiek zondagmiddag in grote getale richting De Barlage trekt om hopelijk getuige te zijn van een leuke tweede thuiswedstrijd van het seizoen 2026 / 2027 van de roodwitten. Toeschouwers die zorgen voor de gewenste, nog steeds onontbeerlijk steun ! De wedstrijd begint zoals gewoonlijk om 14.00 uur.

Wedstrijdsponsor

Vrijwel ieder seizoen is BLOKKER / TOYS2PLAY uit Vlagtwedde balsponsor bij een van de thuiswedstrijden van Westerwolde, zo ook dit seizoen. Niet onvermeld mag blijven dat BLOKKER / TOYS2PLAY Vlagtwedde al jarenlang sponsor is van het Eltjo Vieregge Zaalvoetbaltoernooi in Vlagtwedde, dat altijd op de eerste twee zaterdagen van het jaar plaatsvindt. Twee geweldige jeugdvoetbaldagen voor de JO8 tot en met de JO11 van een aantal verenigingen in Vlagtwedde en directe omgeving. En daarnaast is het natuurlijk leuk te constateren dat BLOKKER / TOYS2PLAY vaak bereid is de vereniging hoe dan ook te ondersteunen en ook nu weer door het aanbieden van de wedstrijdbal wedstrijdsponsor wil zijn bij een thuiswedstrijd van Westerwolde. Een hartelijk woord van dank vanuit de vereniging richting Henk en Truida Vieregge en hun medewerkers is dan ook op z’n plaats.

HJ Pleiter