Dollemansrit in Jipsingboertange tussen JVV en Bellingwolde

JIPSINGBOERTANGE – Tussen de beide ploegen uit de vijfde klasse ontstond er vooral in de tweede helft een waar doelpuntenfestijn. De overwinning werd uiteindelijk ternauwernood in het voordeel van de grensbewoners over de meet gesleept: 4-5.

Door Gert Meulman

In de eerste helft was het volgens de toeschouwers nog een gelijkopgaande strijd tussen beide ploegen. Briean Wubs had binnen tien minuten Bellingwolde op een 0-1 voorsprong gebracht, waarna Sten Schulte namens JVV de stand weer gelijktrok. Nog voor rust kwam Bellingwolde opnieuw op voorsprong. Mike Wind tekende voor de 1-2.

In de tweede helft leek het al vrij snel een gewonnen wedstrijd te worden voor de bezoekende ploeg van trainer Jaap Sikkema. Norangelo Reenis maakte de 1-3 en Moos Bakker leek met de 1-4 en 1-5 zijn ploeg in veilige haven te schieten. Niets bleek echter minder waar, want in de laatste tien minuten stroopten de mannen van JVV-trainer Edwin Guchelaar de mouwen nog eens flink op. De lange bal werd veelvuldig gehanteerd en daarmee bleken de verdedigers van Bellingwolde en hun doelman Patrick Swarts grote moeite te hebben. Een hoop rumoer, scheldpartijen en onvrede was het gevolg. Binnen no time was het van 1-5 naar 4-5 gegaan. Robin van Goor, Sten Schulte en Willy Lobowa zorgden voor de aansluiting en brachten de spanning volledig terug in de wedstrijd. Vlak voor het eindsignaal kreeg Lobowa zelfs nog een uitstekende mogelijkheid om de gelijkmaker te maken, maar zijn inzet van dichtbij scheerde rakelings over het doel. Bellingwolde kwam daarmee met de schrik vrij en stapte met de drie punten van het veld.

Jaap Sikkema: “Dat er bij ons achterin onrust ontstond, was omdat je het weer door je handen voelt glippen. Dat overkwam ons namelijk vorige week ook tegen GKC, waar we na een 3-0 voorsprong bij rust nog met 4-4 gelijk speelden. Ik vond ons de eerste helft in balbezit beter. Zij komen door een keepersfout op gelijke hoogte, maar uiteindelijk hebben ze geen kans gehad. Wij hadden er nog wel twee bij mogen maken. In de tweede helft liepen we al vrij snel uit naar 1-5 en dan denk je dat de wedstrijd in de laatste fase ook gewoon gespeeld is. En dan gaat er in de laatste negen minuten nog gigantisch veel fout. Dat is wel iets wat geen patroon bij ons moet gaan worden, want dan wordt het iedere week billenknijpen op het laatst. Door blessures moeten we noodgedwongen wat andere keuzes maken en dan zie je toch dat de stabiliteit binnen de ploeg wat wegvalt. Dingen die tachtig minuten lang geen punt van discussie waren, worden dan opeens niet meer goed ingevuld. En dan vind ik wel dat we er zelf nog wel twee bij hadden moeten maken. In negen minuten gaven we daarna bijna de hele wedstrijd nog weg en dat moet natuurlijk heel snel anders. Uiteindelijk hebben we dan wel drie punten en daar gaat het ook om. We staan op een gedeelde derde plek en hebben nog maar één keer verloren. Dat was van de Italian Boys en dat vind ik gewoon de gedoodverfde kampioen van deze klasse. Zolang als wij zelf bij de eerste vier staan, dan doen we het gewoon goed.”

Bellingwolde, dat na deze overwinning een gedeelde derde plaats op de ranglijst inneemt, gaat volgende week op bezoek bij Eext. JVV mag uit aantreden tegen hun naaste belager op de ranglijst Wedde.

Tekst en foto’s: Gert Meulman