Drukke zaterdag voor Judo Tan-Ren-Jutsu

SELLINGEN, FINSTERWOLDE, ASSEN – Wat een drukke en mooie zaterdag voor Judo Tan-Ren-Jutsu! De judoschool was op meerdere evenementen actief en liet op verschillende plaatsen zien waar judo om draait: plezier, ontwikkeling, respect en samen sporten.
9e Westerwolds Kampioenschap Judo in Sellingen
In Sellingen organiseerde Judo Tan-Ren-Jutsu alweer het 9e Westerwolds Kampioenschap Judo. De judodag werd feestelijk geopend door dorpsomroeper Wietse.
Maar liefst 14 judoclubs uit Groningen, Drenthe, Ostfriesland en Emsland kwamen naar Sellingen. Met in totaal 130 deelnemers en maar liefst 40 judoka’s van Judo Tan-Ren-Jutsu was het een gezellige en sportieve dag op de tatami.
De dag stond vooral in het teken van ontwikkeling, plezier, leren en ervaring opdoen. Want bij judo gaat het niet alleen om winnen. Je leert jezelf ontwikkelen, omgaan met winst en verlies, respect tonen voor elkaar en vooral met plezier steeds beter worden.
Districtskampioenschap -15 jaar in Assen
Ook in Assen was Judo Tan-Ren-Jutsu vertegenwoordigd tijdens het Districtskampioenschap -15jaar. Amber Withoff en Elora Smit wisten zich te plaatsen voor het Nederlands kampioenschap. Een prachtige prestatie waar we ontzettend trots op zijn!
Gefeliciteerd dames en heel veel succes met de volgende uitdaging!
Open dag Sporthal Finsterwolde
En ook tijdens de open dag van Sporthal MFC De Hardenberg in Finsterwolde was Judo Tan-Ren-Jutsu aanwezig. Meester Sjors Bonnee verzorgde verschillende judoclinics en liet bezoekers op een leuke en laagdrempelige manier kennismaken met de mooie judosport.
Kortom: een zaterdag vol judo, op verschillende plaatsen en voor jong en oud. Een mooie dag waarop opnieuw werd duidelijk hoe veelzijdig en actief Judo Tan-Ren-Jutsu is.
Met plezier naar de top!
Bron en foto’s: Hennie Grave-Smid
Judoschool Tan-Ren-Jutsu Oost-Groningen