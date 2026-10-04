Edwin Evers Band zorgt voor feestelijke avond in Eextahal Scheemda

SCHEEMDA – De Eextahal in Scheemda stond zaterdagavond in het teken van muziek en feest tijdens het optreden van de Edwin Evers Band. De dertienkoppige band zorgde voor een avond vol herkenbare muziek, enthousiasme en gezelligheid. Vanaf het begin zat de sfeer er goed in.
Het evenement was georganiseerd door Joyce Brink en Alex Feenstra. Nadat zij twee jaar achter elkaar de beveiliging en catering hadden verzorgd bij optredens van de Edwin Evers Band in Zuidbroek en bij De Toekomst, ontstond het idee om zelf een groot evenement te organiseren. Sinds de overname van de Eextahal vorig jaar konden zij die plannen verder uitwerken.
De voorbereidingen voor de avond namen ongeveer een jaar in beslag. Na de officiële boeking van de band moest er veel geregeld worden. Zo bleek het eigen podium niet geschikt voor het optreden en moesten onder meer licht en geluid, toiletvoorzieningen, kluisjes, muntenuitgifte, entree en bouwhekken worden georganiseerd.
Met veel regelwerk en de nodige uitdagingen achter de schermen werkten Brink en Feenstra toe naar hun eerste grote evenement in de Eextahal. Zaterdagavond kwam die ambitie tot uitvoering.
De Edwin Evers Band, die in 2002 werd opgericht door Edwin Evers en zijn muzikale vrienden, staat bekend om een breed repertoire en optredens waarin plezier en herkenbare muziek centraal staan. Evers begon in de band als drummer en nam later ook de zang voor zijn rekening. Met dertien muzikanten op het podium is er ruimte voor uiteenlopende muziekstijlen en bekende hits.
Ook buiten de Eextahal was aandacht besteed aan de aankleding. Met sfeervolle verlichting werd een gezellige omgeving gecreëerd en bij de frietkraam konden bezoekers terecht voor iets te eten.
De avond verliep naar tevredenheid van de organisatie en groeide uit tot een geslaagd evenement. Voor Brink en Feenstra was het een bijzondere avond, waarin een plan waar zij een jaar eerder voorzichtig over begonnen te praten werkelijkheid werd.
Foto’s: Anita Meis