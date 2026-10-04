Magere tijden voor Sellingen, dikke nederlaag tegen Stadskanaal

SELLINGEN – Als er al sprake zou zijn van magere jaren na de vette jaren, dan lijkt het voor Sellingen die kant op te gaan. Na vier goede jaren in de derde en drie verdienstelijke seizoenen in de tweede klasse lijkt het dit seizoen een zware dobber te worden voor de ploeg van trainer Rick Hansen. Vandaag werd er met dikke cijfers verloren van de ploeg die het dit seizoen uitstekend doet, SC Stadskanaal. Het werd uiteindelijk 2-6.

Door Gert Meulman

Het is bij de wat kleinere clubs overal hetzelfde: als er een paar bepalende spelers door blessures niet inzetbaar zijn, wordt de spoeling al snel erg dun. De ploeg van Hansen miste vandaag zijn belangrijke pilaren Machiel Buining, Mark Wijnands en Julian Bruining. Daarnaast begon de niet geheel fitte Niek van Bolhuis, die kampt met een achillespeesblessure, op de bank. De ploeg van trainer Theo Gennissen heeft er dit seizoen enkele sterke spelers bij gekregen. Erwin Heidekamp, die eerder uitkwam voor de jeugd van FC Groningen en Oranje Nassau, staat er dit seizoen op doel. Thom Boels en Huub Kroese kwamen over van SJS en Roy Tolner keerde terug van SVBO. Dat kwaliteitsverschil werd vooral in de eerste helft duidelijk zichtbaar. De thuisploeg had daarin absoluut niets in de melk te brokkelen. Binnen vijf minuten stonden de Knoalsters al met 0-1 voor. Uit een hoekschop kopte Stan Tolner de bal goed binnen. Sellingen kreeg maar moeilijk vat op het spel en na ruim een kwartier lag ook de 0-2 achter doelman Jordie Oost. Na voorbereidend werk van dezelfde Tolner was het Thom Boels die met een lage schuiver de doelman het nakijken gaf.

Na bijna een half uur spelen ontstond er voor het eerst enig gevaar voor het doel van Heidekamp. Arjan Heeres, die volgens de geluiden langs de kant zelf ook niet geheel fit was, kwam hierbij net tekort. Gennissen moest al binnen het half uur noodgedwongen wisselen. Travor Sunzu ging met buikklachten naar de kant en werd vervangen door Nike Stel. Vlak na deze wissel stond de 0-3 op het scorebord. Spits en aanvoerder Jeffrey Bakker maakte de eerste van zijn vier doelpunten van deze middag. Bakker maakte ook de 0-4, na goed voorbereidend werk van Roel Riemslag. Nog voor rust completeerde de Stadskanaal-spits zijn zuivere hattrick. Sellingen-verdediger en aanvoerder Tjeerd Sikkema trapte finaal over de bal, waarna Bakker makkelijk profiteerde.

Vlak voor het rustsignaal ging Sellingen-grensrechter Achsa Prins naar de grond. Na verzorging werd Prins voor verder onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Later kwam vanuit het ziekenhuis het bericht dat zijn toestand stabiel en goed leek. Er werden nog enkele onderzoeken gedaan, maar gelukkig leek het allemaal mee te vallen.

Na de begrijpelijke vertraging werd de tweede helft aangevangen. Stadskanaal deed het duidelijk wat rustiger aan, terwijl Sellingen meer druk naar voren zette. Bjorn de Roo maakte er voor Sellingen 1-5 van, waarna Jeffrey Bakker met zijn vierde treffer van de middag voor de 1-6 zorgde. Het slotakkoord was voor de thuisploeg. Ian de Vrieze wist de bal nog achter Heidekamp te krijgen en bepaalde daarmee de eindstand op 2-6.

Sellingen is na vier wedstrijden nog altijd op zoek naar het eerste punt van het seizoen. Volgende week wacht een uitwedstrijd bij HOVC. Koploper Stadskanaal, dat samen met Ter Apel ’96 bovenaan staat, speelt volgende week de Knoalster derby thuis tegen Musselkanaal.

Tekst en foto’s: Gert Meulman