Musselkanaal On Wheels trekt veel bekijks tijdens zonnige Winkelweekzondag

MUSSELKANAAL – Musselkanaal stond zondag in het teken van Musselkanaal On Wheels. Tijdens de eerste zondag van de Winkelweek kwamen liefhebbers van bijzondere voertuigen en bezoekers uit de regio naar het dorp. Het zonnige weer zorgde voor prima omstandigheden voor een gezellige dag.
Langs de Marktstraat en de Technicumstraat stonden tal van bijzondere voertuigen opgesteld. Bezoekers konden onder meer klassieke auto’s, vrachtwagens, motoren, bromfietsen, trekkers en andere opvallende voertuigen bekijken. Ook de deelnemers maakten kans op prijzen met hun voertuigen.
Musselkanaal On Wheels is al ruim 25 jaar een begrip in de regio. Jaarlijks komen vele honderden bezitters van bijzondere voertuigen naar het dorp om hun voertuigen te presenteren. Het evenement is uitgegroeid tot een vaste publiekstrekker tijdens de feestweek en trekt jaarlijks veel bezoekers.
Naast de voertuigen was er volop vertier. De kermis was geopend en bezoekers konden terecht op het horecaplein en bij diverse eetgelegenheden. Ook waren er muziek, straatartiesten en een mascotte die voor extra gezelligheid zorgden. Voor jong en oud was er genoeg te beleven.
Ook de CS Riders waren aanwezig. Hun deelname vormde een mooie start voor Santa Maxima Groningen 2026. Met dit initiatief willen zij zich inzetten voor een bijzonder doel, namelijk de jaarlijkse liefdadigheidstourrit waarbij motorrijders verkleed als kerstman geld inzamelen voor de afdeling ‘Verblijf en Activiteiten’ van de kinderoncologie van het Prinses Máxima Centrum Utrecht. Tijdens het evenement deelden de aanwezigen informatie uit en waren er knuffels meegenomen om aan kinderen uit te delen.
Dankzij de combinatie van bijzondere voertuigen, activiteiten en het mooie weer was Musselkanaal On Wheels opnieuw een gezellige ontmoetingsplek voor deelnemers en bezoekers tijdens de Winkelweek.
Foto’s: Gerda Boeijing