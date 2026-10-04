Persoon ernstig gewond bij steekincident Emmen

Foto: Bé Eelsing (archief)
- Catharina Glazenburg - Provincie Drenthe

EMMEN – Bij een steekincident in Emmen is vanavond een persoon gewond geraakt.

Rond 21:45 uur vanavond kregen de hulpdiensten een melding dat aan het Raadhuisplein in Emmen een steekincident had plaatsgevonden. Ze troffen een ernstig gewond slachtoffer aan.

De medische hulpverlening werd meteen opgestart. Er is nog niemand aangehouden.

De politie doet onderzoek.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.

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