Persoon ernstig gewond bij steekincident Emmen

EMMEN – Bij een steekincident in Emmen is vanavond een persoon gewond geraakt.
Rond 21:45 uur vanavond kregen de hulpdiensten een melding dat aan het Raadhuisplein in Emmen een steekincident had plaatsgevonden. Ze troffen een ernstig gewond slachtoffer aan.
De medische hulpverlening werd meteen opgestart. Er is nog niemand aangehouden.
De politie doet onderzoek.
Medische hulpverlening is opgestart. Er is nog niemand aangehouden. We doen onderzoek naar de toedracht.— Politie Drenthe (@POL_Drenthe) October 4, 2026