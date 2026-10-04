Störmwind vierde feest

WEDDE – Gisteren vierde Shantykoor Störmwind feest.
Gisteren vierde Shantykoor Störmwind het 35 jarig bestaan. Alle reden voor een feestje!
De dag begon ’s middags met een warm- en koud buffet in dorpshuis De Voortgang. Daarna volgde het officiële gedeelte in de kerk. (Klik HIER voor onze reportage)
In De Voortgang was een expositie over 35 jaar Störmwind ingericht. Deze kon na afloop van het officiële gedeelte door het publiek worden bekeken. Voor de leden en aanhang van Störmwind stond soep en broodjes klaar.
Het feest ging die avond verder in De Voortgang. Een aantal leden kreeg een oorkonde uitgereikt en er waren optredens van Josien Bakker en uiteraard van het shantykoor.
Foto’s: Altjo Wubbema