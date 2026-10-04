Strakke lijnen, ruwe steen en Herman Brood in Galerie Erika Stulp

OUDESCHANS – Galerie Erika Stulp presenteert een nieuwe, veelzijdige expositie met als gastkunstenaars Oscar B Jansen, schilder, en Huibert Straus, beeldhouwer. Daarnaast is er een bijzondere nieuwe aanwinst: een aantal gecertificeerde zeefdrukken van Herman Brood, die een prominente plek in de galerie hebben gekregen. De vaste exposanten Wim van der Kuip en Erika Stulp tonen tijdens deze expositie een overzicht van hun werk.
Twee kunstenaars, twee werelden
Gastkunstenaars Oscar B Jansen en Huibert Straus lijken op het eerste gezicht elkaars tegenpolen, maar juist daardoor zijn ze in deze tentoonstelling elkaars complement.
Oscar B Jansen werkt voornamelijk tweedimensionaal. In zijn schilderijen spelen strakke, rechte lijnen en vlakken een belangrijke rol. Zijn werk is geïnspireerd op stedelijke architectuur, maar ondanks die geometrische basis blijft het open, speels en verrassend. De expressieve kleuren geven zijn werk emotie, ritme en energie.
Huibert Straus kiest juist voor de derde dimensie. Zijn beelden bestaan uit organische vormen waarin het materiaal zelf de hoofdrol speelt. Geen uitgesproken kleuren, maar de natuurlijke huid, structuur en kracht van de ruwe steen. Tijdens het werk ontstaat een dialoog tussen kunstenaar en materiaal. Het resultaat is een verstilde en evenwichtige vormentaal, waarin gevoel onder de oppervlakte aanwezig blijft.
Twee kunstenaars dus die vanuit totaal verschillende richtingen werken: lijn tegenover vorm, kleur tegenover materiaal, architectuur tegenover organische beweging. Juist in die tegenstelling ontstaat een boeiende ontmoeting.
Herman Brood in Oudeschans
Als bijzondere aanvulling op de tentoonstelling heeft Galerie Erika Stulp een aantal gecertificeerde zeefdrukken van Herman Brood weten te bemachtigen. Ook deze werken zijn tijdens de expositie te zien.
Samen met het werk van Oscar B Jansen, Huibert Straus, Wim van der Kuip en Erika Stulp ontstaat zo een verrassend gevarieerde tentoonstelling waarin schilderkunst, grafiek en beeldhouwkunst elkaar ontmoeten.
Tijdens de opening op 25 oktober om 16.00 uur zijn de kunstenaars aanwezig. Bezoekers kunnen niet alleen genieten van de kunst, maar ook van hapjes, drankjes en muziek, die de tentoonstelling een extra dimensie geven. Daarnaast worden er filmpjes vertoond die zijn geïnspireerd op de geëxposeerde kunstwerken. De opening zal worden verricht door Jacob Bolhuis (ex MOJO Concerts).
Wie meer wil weten over de inspiratie en werkwijze van Oscar B Jansen en Huibert Straus kan ook hun websites bezoeken, waarop beide kunstenaars uitgebreid vertellen over hun werk en motivatie.
Galerie Erika Stulp, Molenweg 4 Oudeschans
Openingstijden: vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur en op verzoek.
Informatie / afspraak: 06 36167686
Bron: Erika Stulp