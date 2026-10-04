Wederom elektrische fietsen gestolen uit afgesloten fietsenstalling in Blijham

BLIJHAM – Uit de afgesloten fietsenstalling van De Kroonhoeve bij De Blanckenborg in Blijham zijn in de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 oktober opnieuw elektrische damesfietsen gestolen. Eén van de gestolen fietsen was eerder, op 8 september, ook al eens ontvreemd. Die fiets werd destijds een week later door oplettende dorpsbewoners teruggevonden.
De fietsen stonden in een afgesloten stalling, die alleen met een sleutel toegankelijk is. Toch wisten de daders opnieuw fietsen mee te nemen. De betreffende Gazelle-damesfiets (foto) was voorzien van een extra beveiligingsslot. Dit slot is doorgeknipt en de restanten zijn in de fietsenstalling teruggevonden. De accu was al uit voorzorg verwijderd.
Opvallend is dat er bij beide diefstallen geen braaksporen zijn aangetroffen. Zondagochtend bleek bovendien een raam van het fietsenhok niet vergrendeld te zijn, waardoor het vanaf de buitenkant eenvoudig geopend kon worden. Er zijn camerabeelden beschikbaar en er is aangifte gedaan bij de politie.
De gestolen fiets is een antracietkleurige elektrische damesfiets van het merk Gazelle, met een lage instap. De fiets heeft twee nieuwe antracietkleurige fietstassen, een spiegel aan de linkerkant van het stuur, blauwe remkabels en een nieuw grijs wollen zadeldekje. Ook zit er een sticker van fietsenwinkel Gerben Kroes op.
De diefstal vond vermoedelijk plaats tussen 23.30 uur zaterdagavond en 9.30 uur zondagochtend.
De bewoners van De Kroonhoeve maken zich zorgen over de herhaalde diefstallen. Sommige bewoners nemen hun fiets inmiddels mee naar hun appartement om te voorkomen dat deze opnieuw wordt gestolen.
De afgelopen weken zijn er opvallend veel fietsdiefstallen gemeld in Blijham en Wedderveer. Bewoners hopen dat mensen die iets verdachts hebben gezien, zich melden.
Wie in de avond of nacht van zaterdag 3 op zondag 4 oktober iets verdachts heeft gezien bij de ingang aan de Kruisstraat of rond de fietsenstalling van De Kroonhoeve, wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844. Informatie kan ook worden doorgegeven aan Els Nuus via 06-50506030.
Bron: Els Nuus