A.G. Wildervanckweg 16 en 17 oktober dicht voor onderhoud

NIEUWE PEKELA, STADSKANAAL, TER APEL – De A.G. Wildervanckweg (N366) is op 16 en 17 oktober afgesloten voor verkeer. Op vrijdag 16 oktober is de provinciale weg dicht tussen Stadskanaal en Ter Apel. Op zaterdag 17 oktober is het deel tussen Nieuwe Pekela en Stadskanaal afgesloten.
De provincie laat allerlei onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Het gaat onder andere om kleine reparaties aan het asfalt. Bruggen, viaducten en bewegwijzering krijgen een schoonmaakbeurt. De bermen worden gemaaid, bomen en struiken gesnoeid en de sloten schoongemaakt.
Stremming en omleiding 16 oktober
Vrijdag 16 oktober is de provinciale weg N366 dicht vanaf Stadskanaal (aansluiting N374) tot Ter Apel (aansluiting N391). De stremming duurt van 06.00 tot 20.00 uur. Verkeer tussen Stadskanaal en Ter Apel wordt omgeleid via Alteveer, Vlagtwedde en Sellingen (de N365 en N976) of Gasselternijveen en Valthermond (N378 en N379).
Stremming en omleiding 17 oktober
Zaterdag 17 oktober is de N366 dicht tussen Nieuwe Pekela (aansluiting N367) en Stadskanaal (aansluiting N374). De stremming duurt van 00.00 tot 20.00 uur. Verkeer tussen Stadskanaal en Nieuwe Pekela wordt omgeleid via Borger, Gieten en Veendam (de N374, N34 en N33) of Vlagtwedde en Oude Pekela (N368 en N367). De omleidingsroutes staan ook aangegeven met borden langs de route.
Openbaar vervoer
Bussen rijden tijdens de werkzaamheden een aangepaste route. Op de website van BUS Groningen Drenthe staat de actuele reisinformatie.
Tweedaagse stremming
De provincie doet twee keer per jaar een vaste onderhoudsronde op de N366. De werkzaamheden worden gecombineerd om de hinder en overlast voor het verkeer zoveel mogelijk te beperken. Tijdens een tweedaagse afsluiting kan de aannemer veilig en efficiënt werken. Voor het verkeer scheelt het meerdere korte afsluitingen in een jaar.
Bron: Provincie Groningen