Ain Weg, Ain Verhaal; Freerk Boskers op pad met de driewielfiets door Groningen

ONSTWEDDE – Freerk Boskers maakte onderstaande video over zijn tocht op de driewielfiets door Groningen.
Ain weg, ain verhaal…
Soms hoef je nergens naartoe. Gewoon de fiets pakken, de weg op en genieten van wat het Groninger landschap je onderweg laat zien.
In deze video neem ik je mee tijdens een ontspannen rit op mijn driewielfiets door het mooie Groningse landschap. Langs rustige wegen, groene velden en het water, met de zon langzaam zakkend aan de horizon. De wind, de ruimte en de rust van het Groninger land… Even helemaal weg van de drukte.
Muziek: Ain Weg, Ain Verhaal
Camera: DJI Osmo Pocket 3
Vervoer: Driewielfiets
Groningen, Nederland
“De weg is nog lang… t land is groot… de wind blift waaien… en ik? Ik goa gewoon deur.” Dit is het begin van een reeks korte films over mijn fietstochten, de natuur en de mooie plekken die ik onderweg tegenkom.
Ain weg. Ain verhaal. En wie weet… waar gaat de volgende weg naartoe?
Freerk Boskers
De video vindt u ook HIER.