Bibliotheek Vlagtwedde zoekt bijzondere foto’s en verhalen uit Westerwolde

VLAGTWEDDE – De bibliotheek in Vlagtwedde werkt aan een bijzondere foto-expositie: Groetjes uit Westerwolde. Voor deze tentoonstelling zijn ze op zoek naar oude én recente foto’s van bijzondere plekken, mensen en momenten uit de regio.
Heeft u een foto van een straat, gebouw, persoon of voorwerp in Westerwolde waar een mooi, bijzonder of persoonlijk verhaal achter zit? Dan nodigen ze u van harte uit om die met hun te delen. Misschien is het een foto van een plek die inmiddels verdwenen is, een familiekiekje met een bijzonder verhaal of juist een recente foto die iets vertelt over het Westerwolde van nu.
Samen willen ze een expositie bouwen die laat zien hoe Westerwolde door de jaren heen is veranderd en welke herinneringen er bij de inwoners leven.
Heeft u een foto en verhaal voor Groetjes uit Westerwolde? Stuur deze dan naar westerwolde@biblionetgroningen.nl. Foto’s kunnen ook onder de oproep op de sociale mediakanalen van de bibliotheek worden gedeeld.
Bouw mee aan Groetjes uit Westerwolde en help de geschiedenis van onze regio tot leven te brengen!
Bron: Lilian Zielstra