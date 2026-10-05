Damclub Winschoten wint de “uitwedstrijd“ tegen HDC Hoogeveen 3 met 6 – 10

WINSCHOTEN, HOOGEVEEN – Zaterdag 3 oktober stond de 2e ronde van de Nationale Damcompetitie op de damkalender van de KNDB. Hiervoor ondernam het 8-tal van Damclub Winschoten de reis naar het “Knooppunt” in Hoogeveen om het op te nemen tegen het 3e team van de Hoogeveense Damclub (HDC).
Mede door een goede teamprestatie won Winschoten uiteindelijk met 6 – 10. Overwinningen waren er voor Frederik Bos, Janick Lanting en Rob Knevel, aangevuld met vier remises van Fedde Kramer, Egbert Wierenga, Martin Viel en Geert Lubberink. Met deze zege staan Roden/Leek en Winschoten voorlopig ongeslagen bovenaan in de 2e klasse A. Deze ronde schoot Hijken DTC 3 trouwens uit haar slof met een 16 – 0 zege tegen Warffum 2, met de verzachtende omstandigheid, dat Warffum 2 over slechts 5 dammers kon beschikken.
Uitslagen 2e klasse A KNDB
Bezint Eer Gij Begint (BEGB) Britsum – Roden/Leek 5 – 11
Hijken DTC 3 – Warffum 2 16 – 0
HDC Hoogeveen 3 – Winschoten 6 – 10
DamCombinatie Fryslân 4 – DCH Heerenveen 3 5 – 11
De Vechtstreek Gramsbergen 2 vrij
Programma 3e ronde voor zaterdag 24 oktober 2026
DCH Heerenveen 3 – HDC Hoogeveen 3
Winschoten – Hijken DTC 3
Warffum 2 – Bezint Eer Gij Begint (BEGB) Britsum
Roden/Leek – De Vechtstreek Gramsbergen 2
Damcombinatie Fryslân 4 vrij
Stand 2e klasse A
1. Winschoten 2 – 4 23 bordpunten
2. Roden/Leek 2 – 4 20 bordpunten
3. DCH Heerenveen 3 1 – 2 11 bordpunten
4. Hijken DTC 3 2 – 2 23 bordpunten
5. HDC Hoogeveen 3 2 – 2 20 bordpunten
6. Bezint Eer Gij Begint (BEGB) Britsum 2 – 2 16 bordpunten
7. De Vechtstreek Gramsbergen 2 1 – 0 5 bordpunten
8. Damcombinatie Fryslân 4 2 – 0 8 bordpunten
9. Warffum 2 2 – 0 2 bordpunten
3e klasse
Zaterdag 3 oktober stond de 1e ronde van de (nieuwe pilot) 3e klasse op het programma.
In tegenstelling tot de 2e klasse, dat bestaat uit 8-tallen, worden de teams in deze klasse gevormd door 6-tallen en werd het speeltempo bepaald op “Fischer 60 basisminuten + 30 bonusseconden per zet”. Het team van Winschoten bestond derhalve uit jeugdspelers Evelyn en Laurens, met daarnaast de senioren Sietze Rops, Leo Boersbroek, Jilje Scheeringa en Johan Tuenter. Evelyn behaalde een keurige puntendeling en Johan Tuenter won zijn partij. Evelyn, Laurens, Sietze en Leo debuteerden in deze 3e klasse. Al met al een mooie wedstrijdervaring voor alle spelers. Het debuteren bij beginnende spelers in een team is, naast het dammen op zich, ook het noteren van de partij en het bedienen van de klok een kwestie van ervaring opdoen.
Opstelling zestal Winschoten in goed overleg
De derde klasse was volgens de KNDB in eerste instantie bedoeld voor een mix van senioren en jeugdspelers met een maximale ratinggrens van 700 punten, met de insteek het dammen voor deze leeftijdsgroepen “laagdrempelig” te houden. Tevens was het voorstel om de wedstrijden om 14:00 uur te laten beginnen, omwille dat de jeugdspelers ’s morgens nog een andere sport konden beoefenen. In Hoogeveen begon de wedstrijd echter om 12:00 uur, waardoor Winschoten met een viertal spelers was afgereisd naar Zuid-Drenthe.
Leo Boersbroek werd te elfder ure aan het team toegevoegd, evenals Johan Tuenter (rating rond 900 punten) Dit laatste had een goede verklaring, namelijk teamleider Gerard Bruins van Hoogeveen stelde voor om Johan Tuenter toch op te stellen tegen een sterke jeugdspeler van Hoogeveen om het team van Winschoten compleet te krijgen.
En zo geschiedde. De resterende 5 wedstrijden van Winschoten beginnen overigens allemaal om 14:00 uur.
Uitslagen 3e klasse KNDB
DEZ Westerhaar – OG Wapenveld 1 – 11
HDC Hoogeveen – Winschoten 9 – 3
Stand 3e klasse KNDB
1. Ons Genoegen Wapenveld 1 – 2 11 bordpunten
2. HDC Hoogeveen 1 – 2 9 bordpunten
3. Winschoten 1 – 0 3 bordpunten
4. Denk en Zet Westerhaar 1 – 0 1 bordpunt
Programma 2e ronde 3e klasse zaterdag 24 oktober
Winschoten – OG Wapenveld
DEZ Westerhaar – HDC Hoogeveen
Trainingsgroep goed bezocht
De “Trainingsgroep” van Damclub Winschoten wordt op de vrijdagavond goed bezocht. Vrijdagavond 2 oktober gaven maar liefst 14 leden acte de préséance in het clublokaal van S.V. Bovenburen aan de Tromplaan. Na een uurtje theorie, op het demonstratiebord, werd nog een onderlinge partij afgewerkt.
Bron: Geert Lubberink