Fietser gewond na aanrijding met brommobiel in Veendam

VEENDAM – Vanmiddag vond rond zes uur op de Middenweg in Veendam een aanrijding plaats. Een fietser werd bij de kruising met de Frans Spiekmanstraat geschept door een brommobiel.
De fietser kwam door de aanrijding hard ten val. Omstanders verleenden eerste hulp totdat de hulpdiensten de zorg overnamen. De fietser werd gestabiliseerd waarop deze naar het ziekenhuis werd overgebracht.
De politie maakte een registratie van de aanrijding. De doorgaande weg was tijdelijk afgesloten. Het verkeer werd omgeleid.
Bron en foto’s: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie