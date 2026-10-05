Gemeente: Beeld Lenin te hoog, daarom vergunning afgewezen

OOSTWOLD – Het negen meter hoge Leninbeeld dat afgelopen zomer dienstdeed bij de muzikale theatervoorstelling van Zummerbühne blijft de gemoederen in de gemeente Oldambt flink bezighouden. De gemeente zegt de vergunning te weigeren omdat het beeld te hoog zou zijn, maar politieke partijen als de VCP en PRO twijfelen daaraan.

Het plan was om het beeld te plaatsen bij het bezoekerscentrum De Graanrepubliek in Oostwold. De plek waar het beeld kwam te staan was al uitgezocht door de uitbaters van het centrum die in het Leninbeeld een mooie publiekstrekker zagen. Maar de gemeente stak daar een stokje voor en gaf aan af te zien van een vergunning voor de plaatsing van het beeld. De kern van het bezwaar van het college ligt in de omvang van het 17.000 kilo zware beeld. De afwijzing leidde tijdens de vorige raadsvergadering in Winschoten tot behoorlijke consternatie in de raad.

Beeld “te hoog”

Volgens het geldende omgevingsplan is volgens het college op de betreffende locatie een maximale bouwhoogte van vijf meter toegestaan. Met een hoogte van negen meter overschrijdt het standbeeld volgens de gemeente deze norm ruimschoots en heeft deze afwijzing niets te maken met de politieke gevoeligheid die rond Lenin hangt.

Die ruimtelijke onderbouwing stuit op verzet bij onder meer de Verenigde Communistische Partij (VCP). VCP-raadslid Jan Kenter stelde schriftelijke vragen over de besluitvorming en de maatschappelijke impact. De VCP vreest dat de gemeente met het weigeren van het beeld een belangrijke culturele en toeristische trekpleister voor de streek om zeep helpt.

Fractievoorzitter Albert Kuiper van Gemeentebelangen wilde van B&W weten hoe de besluitvorming precies is verlopen, nadat de initiatiefnemers van het bezoekerscentrum tijdens de inspraak in de vorige raadsvergadering lieten weten dat de gemeente al geruime tijd op de hoogte was van de plannen. Uit de antwoorden blijkt dat de gemeente al sinds mei 2025 wist van het voornemen om het beeld bij het bezoekerscentrum te plaatsen en dat er ambtelijk zelfs is meegedacht over de locatie.

Pas nadat het CDA kritische vragen over het beeld stelde, besloot het college op 8 september om de vergunning formeel te willen weigeren.

Het college erkent het succes van de voorstelling De Graanrepubliek en de populaire podcast Het Rode Noorden, maar stelt dat de theatervoorstelling de werkelijke publiekstrekker was en niet het standbeeld zelf. Volgens B&W is de aanwezigheid van de blikvanger geen randvoorwaarde voor het welslagen van het bezoekerscentrum.

De fractie van PRO richt intussen haar pijlen op de gevolgde procedure. Raadslid Hilbert Flokstra pleit namens PRO voor de toepassing van de zogenaamde ‘voorhangprocedure’. PRO stelt dat het initiatief om Lenin te weigeren “ingrijpende gevolgen” heeft en dat de raad de gelegenheid moet krijgen om zijn wensen en bedenkingen formeel mee te geven vóórdat het college een definitief besluit neemt over de plaatsing van het beeld.

Woensdag 7 oktober staat de kwestie geagendeerd voor de gemeenteraadsvergadering van Oldambt. Daar zal moeten blijken of een raadsmeerderheid het college verzoekt om de raad alsnog bij het definitieve besluit te betrekken, voordat het vergunningstraject formeel wordt afgerond.