Godzoekerscafé, woensdagavond in Finsterwolde

FINSTERWOLDE – Wie is God? Bestaat Hij eigenlijk wel? Waarom is er zoveel lijden? Wat is geloven? En wat als je gewoon nieuwsgierig bent of vooral veel vragen of twijfels hebt?
Aanstaande woensdag opent Geloof in Oldambt van 19.30 tot 21.00 uur de deuren van het maandelijkse Godzoekerscafé in De Graanschuur aan de Hoofdweg 19 in Finsterwolde.
Het Godzoekerscafé wil een laagdrempelige en veilige plek zijn voor een goed zingevend gesprek over God, geloof en het leven. Geen vraag is te eenvoudig of te ingewikkeld. Ook twijfel, kritiek en persoonlijke ervaringen mogen gewoon op tafel komen.
Het café is bedoeld voor Godzoekers van alle leeftijden: mensen die geloven, ooit geloofden, nieuwsgierig zijn of eigenlijk nog helemaal niet weten wat ze ervan moeten denken.
Er is geen programma dat je moet volgen en aanmelden is niet nodig. Iedereen kan gewoon binnenlopen voor koffie of thee, een ontmoeting en een goed gesprek.
Iedere eerste Woensdag van de maand van 19.30–21.00 uur in De Graanschuur, Hoofdweg 19, Finsterwolde
Vrije inloop, iedereen welkom
Lukt de avond door omstandigheden niet? Woensdagmorgen van 10:00-12:00u is er in de Graanschuur ‘Bijbel & Bakkie’, een gezellige koffieochtend met gesprekken rond de Bijbel.
Bron, foto’s: Bert Noteboom