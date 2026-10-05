Het Cultuurfonds Groningen investeert ruim 65.000 euro in 11 cultuurprojecten in Groningen

OUDESCHANS, GRONINGEN – Het Cultuurfonds Groningen heeft in het derde kwartaal van 2026 voor € 65.325 geïnvesteerd in 11 cultuurprojecten in de provincie Groningen. Hieronder lichten we enkele projecten toe die kunnen rekenen op een bijdrage in het derde kwartaal van 2026. De volledige lijst met toekenningen is bijgevoegd.

Publicatie Oudeschans Vesting aan de Dollard

Na dertig jaar verschijnt er weer een wetenschappelijke publicatie over de archeologie van de Groningse vestingen. Met de verschijning van Oudeschans – Vesting aan de Dollard over bodemvondsten 1593-1815 wordt een lacune in de kennis over de geschiedenis van Noordoost-Groningen en de Tachtigjarige Oorlog gevuld. Het rijk geïllustreerde boek presenteert de resultaten van archeologisch onderzoek in de vesting Oudeschans en biedt een inkijk in het dagelijks leven van militairen, ambachtslieden, handelaren en hun gezinnen. Het onderzoek werd uitgevoerd door de Stichting Archeologie & Monument (SAM), samen met een grote groep vrijwilligers. Het boek staat onder redactie van Ko Lenting en Hans van Westing, beiden specialisten op het gebied van vestingarcheologie. De publicatie is een naslagwerk voor archeologen, historici, musea, erfgoedinstellingen en iedereen met belangstelling voor de geschiedenis van Noord-Nederland. Voor deze publicatie draagt het Cultuurfonds € 5.000 bij.

Festival De Groninger Filmdagen 2026

Van 27 tot en met 29 november 2026 staat Groningen opnieuw in het teken van de Groninger Filmdagen, hét festival voor Rooted Cinema: films die hun kracht ontlenen aan de plek, gemeenschap, taal en verhalen waaruit ze zijn ontstaan. Na een succesvolle eerste editie bouwt het festival verder aan een bruisende ontmoetingsplek voor filmmakers, publiek, studenten, onderzoekers en cultuurprofessionals. Onder het thema ‘Wat proaten wie?’ onderzoekt het festival welke verhalen we met elkaar delen, welke stemmen gehoord worden en welke perspectieven nog meer ruimte verdienen. Bezoekers kunnen genieten van een rijk filmprogramma met nieuw werk van Noord-Nederlandse makers, internationale films en producties die thema’s als identiteit, gemeenschap, migratie en culturele zichtbaarheid centraal stellen. Na elke vertoning is er gelegenheid voor gesprekken, debatten of ontmoetingen met makers. Met de Groninger Filmdagen investeert de Filmvereniging Groningen in een sterk, zichtbaar en toekomstbestendig noordelijk filmklimaat. Het festival brengt mensen samen rond verhalen die ertoe doen en laat zien hoe film kan bijdragen aan verbinding, culturele ontwikkeling en maatschappelijke dialoog. Het Cultuurfonds draagt € 7.000 bij aan dit festival.

Educatieproject Studio_X: Creating Space

Groningen krijgt er een belangrijke plek voor talentontwikkeling bij. Met STUDIO_X: Creating Space bouwt Stichting X_Yusuf_Boss aan een platform voor jonge makers, autodidacte artiesten en talenten uit de hiphopscene. Het programma biedt ruimte voor ontmoeting, ontwikkeling, experiment en presentatie, met speciale aandacht voor makers die vaak buiten bestaande culturele ontwikkeltrajecten vallen. Onder leiding van Mohamed Yusuf Boss organiseert STUDIO_X wekelijkse Open Studio’s voor dans en muziek, talentontwikkelingstrajecten, community-events en presentatiemomenten op professionele podia. Het project is gebaseerd op de hiphopprincipes Each One Teach One en Ubuntu, waarbij leren, delen en groeien samenkomen in een sterke gemeenschap.

Met STUDIO_X wil X_Yusuf_Boss bouwen aan een sterk noordelijk hiphopnetwerk, waarin talent niet hoeft te vertrekken om zich professioneel te ontwikkelen, maar juist in het Noorden kan wortelen, groeien en zichtbaar worden. Het Cultuurfonds draagt € 10.000 bij aan Creating Space.

Locatietheater Wind, waark & wotter

Theatergroep De Schildgroep werkt aan de locatievoorstelling: Wind, Waark & Wotter. De productie is geïnspireerd op de geschiedenis, verhalen en markante inwoners van Overschild en verbindt verleden, heden en toekomst in een toegankelijke en ontroerende theaterervaring. In de voorstelling volgen bezoekers een kleurrijke reeks personages, waaronder een molenaar, twee eigenwijze broers en een kruidenvrouw. Met humor, herkenbare dorpsfiguren, muziek en een vleugje magie vertelt Wind, Waark & Wotter een verhaal over verandering, veerkracht en gemeenschapszin. De voorstelling wordt als locatietheater gespeeld en brengt theater, muziek, projecties en beeldende elementen samen tot een multidisciplinaire belevenis. De zes voorstellingen worden gespeeld in mei en juni 2027. Het Cultuurfonds draagt € 5.000 bij aan Wind, waark & wotter.

Cultuurfonds Groningen

Het Cultuurfonds Groningen behandelt het hele jaar door aanvragen voor verschillende cultuur- en natuurprojecten in Groningen. Zo blijven inspirerende initiatieven in de regio zich ontwikkelen. De criteria waar een aanvraag aan moet voldoen, zijn te vinden op de website van het Cultuurfonds.

Over het Cultuurfonds

Het Cultuurfonds investeert elk jaar ruim 50 miljoen euro in cultuur en natuur. Dat geld gaat naar meer dan 4.000 projecten en personen door heel Nederland, in het Caribisch deel van het Koninkrijk en in Suriname. Dat doen ze met de financiële bijdrage van de VriendenLoterij en Nederlandse Loterij, van donateurs, uit nalatenschappen en samen met hun partners.

Verenigingen, stichtingen, culturele instellingen, natuurorganisaties en individuele kunstenaars kunnen een bijdrage aanvragen voor hun project. Het Cultuurfonds investeert ook op eigen initiatief in cultuur en natuur én geeft prijzen en studiebeurzen.

Het Cultuurfonds Groningen is een van de twaalf provinciale afdelingen. www.cultuurfonds.nl

Bron: Cultuurfonds Groningen