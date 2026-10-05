DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Om kwart voor vijf gistermiddag wou een onbekende bestuurder van een witte personenauto vanaf de Splitting links de Splitting rechts oprijden. Daarbij kwam hij op de linker rijbaan terecht en schampte een vrouw die op dat moment de straat overstak. De 62 jarige vrouw raakte daarbij lichtgewond en werd voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht. De automobilist is doorgereden. De politie verzoekt getuigen van de aanrijding contact op te nemen via 04961/9260.
Lathen
Donderdag 24 september is aan de Sögeler Straße in Lathen door een losgeraakte aanhanger schade ontstaan. Het ongeval gebeurde tussen 21.15 en 21.30 uur. Een aanhanger, die aan een personenauto bevestigd was, raakte ter hoogte van “Unter der Düne” los en kwam rechts van de weg tegen een omheining van een tuin tot stilstand. Hierdoor ontstond schade. De automobilist heeft de aanhanger weer vastgekoppeld en is daarna doorgereden. De politie verzoekt getuigen contact op te nemen via 05932/72100.