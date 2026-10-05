Muzikale kindervoorstelling van Theater Pannenkoek brengt Groningse taal en cultuur tot leven

GRONINGEN – MOI (wijzijnmoi.nl) en Erfgoed in Groningen slaan de handen ineen voor een bijzondere borgentour met de nieuwe muzikale kindervoorstelling Borg van Grunnsylvanië van Theater Pannenkoek. Het spannende en humoristische verhaal speelt zich af op vier bijzondere Groningse borgen en neemt kinderen en hun families mee op een avontuurlijke reis vol muziek, mysterie en Groningse taal. Nederlands en Gronings wisselen elkaar af en de Groningse cultuur is op een speelse manier verweven in het verhaal en de liedjes. Tijdens Oktober Kindermaand zijn de voorstellingen gratis te bezoeken bij Fraeylemaborg, Havezate Mensinge, Verhildersum en Menkemaborg.
Het verhaal
Hoofdpersonen van Borg van Grunnsylvanië zijn Luichina en Diede. Wanneer deze nichtjes een brief krijgen van Oom Theo wordt al snel duidelijk dat zijn Groningse borg moet worden overgenomen. De wichters willen alleen totaal iets anders als invulling van deze erfenis; de een ziet een spectaculair pretpark wel zitten maar de ander wil juist een degelijk en saai museum. Er ontstaat een strijd om de eeuwenoude borg vol raadsels en rariteiten. Het gebouw is doordrenkt van volksverhalen en het Gronings sijpelt langs de muren. Welk van de hemelpeerden zal er met de erfenis vandoor gaan? En was oom Theo nou een laiverd of een lapperd? Er volgt een avontuurlijke strijd om een verrassende prijs … .
Het maakproces
Natalie van Eerden en Inge Bakker van Theater Pannenkoek dompelden zich voor hun nieuwe voorstelling onder in de wereld van de Groningse volksverhalen: van zeewiefkes en borries tot hiplichtjes, widde wieven en het korenwief. Voor de voorstelling leerden ze bovendien de eerste beginselen van het Gronings tijdens de cursus Gronings voor creatieve makers, georganiseerd door Erfgoed in Groningen.
Ook voor de makers werd het een bijzondere ontdekkingstocht door de Groningse taal en cultuur. Met het woordenboek van K. ter Laan op tafel ontstond het verhaal van Borg van Grunnsylvanië. En met een sfeervol decor van sierlijke vensterbanken en grote houten luiken voor de ramen waant het publiek zich even op een eeuwenoude Groningse borg.
Bezoek aan de borgen
De borgen stellen graag hun koetshuizen en schathoezen open voor families die op deze laagdrempelige manier samen met de kinderen de Borg van Grunnsylvanië kunnen beleven.
Bezoek aan de Fraeylemaborg, Verhildersum en Havezate Mensinge is na de voorstelling voor kinderen gratis!
Praktische informatie
16 oktober 10.00 uur Havezate Mensinge
16 oktober 14.30 uur Fraeylemaborg
28 oktober 10.15 & 11.30 uur Menkemaborg
31 oktober `14.30 uur Verhildersum
Toegang voorstelling voor iedereen gratis. Aanmelden = verplicht.
Hier aanmelden voor een voorstelling: Programma | Kaartverkoop Erfgoed in Groningen
Bron: Erfgoed in Groningen