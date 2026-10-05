Na 39 jaar klonk het laatste fluitsignaal voor Buiten! Beachvolleybal

MIDWOLDA – Bijna vier decennia lang waren zand, volleybal, muziek en ontmoeting onlosmakelijk verbonden met Buiten! Beachvolleybal. Duizenden volleyballers en bezoekers beleefden er wedstrijden, feestavonden en zomerse dagen. Maar aan die lange traditie is een einde gekomen. De editie van afgelopen juni aan het Oldambtmeer was na 39 jaar definitief de laatste.
Met ruim 220 teams en meer dan 1.000 deelnemers was de laatste editie nog altijd een groot succes. Toch bleek het steeds moeilijker om de organisatie overeind te houden. Het bestuur heeft daarom besloten te stoppen met het toernooi.
Vijf van de zeven bestuursleden hadden voorafgaand aan de editie van 2026 aangegeven hun werkzaamheden neer te leggen. Ondanks oproepen en gesprekken met mogelijke opvolgers lukte het niet om een nieuw bestuur te vormen. Ook het vinden van voldoende vrijwilligers werd steeds lastiger.
Daar kwam bij dat de organisatie van een evenement van deze omvang in de loop der jaren steeds ingewikkelder is geworden. Strengere regelgeving en het vergunningentraject vormden daarbij extra uitdagingen. Volgens het bestuur speelde ook de communicatie met de vergunningverleners van de gemeente Oldambt een rol bij het besluit.
Het einde betekent het verdwijnen van een evenement met een lange geschiedenis. Wat ooit begon als Stichting Strandvolleybal Westerwolde groeide uit tot Buiten! Beachvolleybal, dat op verschillende locaties in de regio werd georganiseerd en uiteindelijk neerstreek aan het Oldambtmeer.
Voor de organisatie is het stoppen dan ook een moeilijk besluit. Tegelijkertijd overheerst de trots op wat in 39 jaar is bereikt. Vele duizenden spelers kwamen in actie en een grote groep vrijwilligers zette zich jarenlang belangeloos in om het evenement mogelijk te maken.
Voor hen en voor alle deelnemers en bezoekers blijven vooral de herinneringen over: spannende wedstrijden in het zand, volle velden, ontmoetingen, vriendschappen en lange zomeravonden rond het volleybal.
Het laatste fluitsignaal heeft geklonken, maar de geschiedenis van Buiten! Beachvolleybal verdwijnt daarmee niet. Na 39 jaar blijft vooral een lange reeks aan mooie herinneringen achter.