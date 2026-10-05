Na zestig jaar nog volop muziek bij Excelsior ’65 in Bellingwolde; nieuwe leden welkom!

BELLINGWOLDE – Muziekvereniging Excelsior ’65 uit Bellingwolde is op zoek naar nieuwe muzikanten. De vereniging, die vorig jaar het 60-jarig jubileum vierde, wil het orkest blijven versterken en nodigt zowel ervaren muzikanten als beginners uit om eens mee te spelen.
Dat leeftijd of speelniveau daarbij geen rol speelt, blijkt juist uit de samenstelling van de vereniging. Jong en oud, beginnende en ervaren muzikanten maken samen muziek. Ook mensen die hun instrument al langere tijd niet hebben aangeraakt, zijn welkom.
Excelsior ’65 vierde op 25 oktober 2025 het 60-jarig bestaan met een feestelijk jubileumconcert in de Magnuskerk in Bellingwolde. Het werd een avond waarin niet alleen muziek, maar ook de geschiedenis van de vereniging centraal stond. In De Karspel was een kleine tentoonstelling ingericht met herinneringen aan de afgelopen zestig jaar.
Onder leiding van dirigente Geertje Nobbe-Klap bracht het orkest tijdens het jubileumconcert een gevarieerd programma. Klassieke muziek werd afgewisseld met pop, rock en moderne composities. Ook de leerlingen van de vereniging kregen de gelegenheid om van zich te laten horen.
Die muzikale veelzijdigheid kenmerkt Excelsior ’65 nog altijd. Het repertoire loopt uiteen van muziek van Coldplay en ‘Cheerleader’ tot ‘Böhmischer Traum’ en marsmuziek. Daarmee is er ruimte voor verschillende muzikale smaken en instrumenten.
Wie graag muziek wil maken, maar geen instrument meer heeft, hoeft zich volgens de vereniging niet te laten tegenhouden. Excelsior ’65 beschikt over een aantal instrumenten die beschikbaar zijn.
Nieuwe muzikanten hoeven bovendien niet direct lid te worden. Wie nieuwsgierig is, kan eerst vrijblijvend een repetitie bijwonen en ervaren hoe het is om samen muziek te maken.
De repetities vinden iedere maandag vanaf 19.30 uur plaats in de Oosterschool in Bellingwolde. Voor Excelsior ’65 draait het daarbij niet alleen om muziek maken, maar ook om het plezier en de gezelligheid die daarbij horen.
Na zestig jaar geschiedenis is de vereniging duidelijk nog niet uitgespeeld. Integendeel: met nieuwe muzikanten hoopt Excelsior ’65 ook de komende jaren samen verder te musiceren.