Noord-Nederland komt in actie tegen digitale criminaliteit

NOORD NEDERLAND – Van 5 tot en met 9 oktober staat Noord-Nederland in het teken van de actieweek ‘Echt niet vandaag’. Tijdens deze week organiseren ruim 55 organisaties meer dan 120 activiteiten om inwoners bewuster en weerbaarder te maken tegen digitale criminaliteit. Aan de actieweek doen onder meer gemeenten, politie, scholen, bibliotheken, het Openbaar Ministerie, Platform Veilig Ondernemen Noord-Nederland en het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Noord-Nederland mee. De actieweek werd maandag officieel afgetrapt tijdens een bijeenkomst op NHL Stenden Hogeschool met bestuurders en betrokken organisaties uit de regio.
Digitale criminaliteit neemt toe
Steeds meer mensen worden slachtoffer van digitale criminaliteit. Van phishingmails, WhatsApp-fraude, bankhelpdeskfraude tot identiteitsfraude. Criminelen gebruiken steeds slimmer wordende methoden om geld of persoonlijke gegevens buit te maken. Vorig jaar overkwam het 2,5 miljoen Nederlanders. Dat komt neer op zo’n 6.800 slachtoffers per dag.
Samen in actie tegen digitale criminaliteit
Om inwoners bewust te maken van de risico’s van digitale criminaliteit, vinden tijdens de actieweek verspreid over Friesland, Groningen en Drenthe diverse activiteiten plaats. Deze zijn gericht op onder andere jongeren, ouderen en ondernemers. Gastlessen op scholen, voorlichtingsbijeenkomsten in bibliotheken, ondernemersbijeenkomsten en andere lokale initiatieven helpen inwoners om online risico’s te herkennen en cybercriminelen een stap voor te blijven.
Sluit aan bij een activiteit in de buurt
De drie cyberburgemeesters van Noord-Nederland, Anja Haga, Anno Wietze Hiemstra en Erica van Lente, nodigen inwoners uit om tijdens de actieweek een activiteit te bezoeken.
‘’Online veiligheid begint met bewustwording. Daarom hopen we dat zoveel mogelijk inwoners deelnemen aan een activiteit tijdens de actieweek ‘Echt niet vandaag’. Met praktische tips en herkenbare voorbeelden kunnen mensen direct aan de slag om zichzelf beter te beschermen tegen digitale criminaliteit.”
Benieuwd welke activiteiten er bij jou in de buurt worden georganiseerd? Bekijk het overzicht op: www.echtnietvandaag.nl/noord-nl.
De actieweek is een gezamenlijk initiatief van de Werkgroep Cyberveiligheid Noord-Nederland van het Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg (RBPO), Platform Veilig Ondernemen Noord-Nederland, Politie Eenheid Noord-Nederland, de Thorbecke Academie van NHL Stenden Hogeschool, het Openbaar Ministerie en het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Noord-Nederland.
Bron en foto’s: RIEC Noord-Nederland