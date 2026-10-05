Regio vraagt Tweede Kamer: focus op verminderen van procedurele last voor inwoners

GRONINGEN – Herstel van Groningen begint bij mensen, niet bij systemen. Met die boodschap vragen de provincie Groningen en de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen

en Oldambt aandacht voor de positie van inwoners in aanloop naar het commissiedebat Herstel

van Groningen op 7 oktober. In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer benadrukt de regio

dat duizenden Groningers nog altijd wachten op duidelijkheid, schadeherstel, versterking en

perspectief. Daarom vragen gemeenten en provincie aandacht voor één fundamentele vraag: slaagt het huidige systeem erin de procedurele last voor inwoners daadwerkelijk te verminderen?



Hoewel de afgelopen jaren belangrijke stappen zijn gezet met de parlementaire enquête, de start van

Nij Begun en de afspraken uit de Agenda voor Herstel, ervaren veel inwoners nog dagelijks de gevolgen

van aardbevingsschade en versterking. Voor hen gaat herstel niet over organisaties, procedures of

regelingen, maar over een veilige woning, duidelijkheid over de toekomst en de mogelijkheid om hun

leven weer op te pakken.



Systeem moet aansluiten bij inwoners

Volgens de regio lopen inwoners nog te vaak vast in een complex geheel van regelingen, procedures

en betrokken organisaties. Het recente rapport van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG)

laat zien dat niet alleen de kwaliteit van beoordelingen aandacht vraagt, maar ook dat bewoners zich

regelmatig niet gehoord voelden en genegeerd werden. “De doorlichting van de NCG biedt een

belangrijke kans om kritisch te kijken naar hoe het totale systeem van schadeherstel en versterking

functioneert. Na al die jaren moeten we ons vooral afvragen wat inwoners daarvan merken. Te veel

Groningers wachten nog altijd op duidelijkheid of veiligheid. Het herstelproces moet niet draaien om

systemen, maar om mensen. Daarom moeten overheden meer handelen als één overheid en

samenwerken vanuit wat inwoners nodig hebben”, zegt Susan Top, gedeputeerde van de provincie.

Tegelijkertijd moet volgens de regio niet worden gewacht met verbeteringen. “Voor inwoners maakt

het niet uit welke organisatie verantwoordelijk is. Zij willen weten wanneer hun woning veilig is,

wanneer hun schade wordt afgehandeld en wanneer zij verder kunnen met hun leven. Steeds meer

mensen verliezen het vertrouwen dat melden, wachten of procederen nog tot een oplossing leidt.

Mensen hebben behoefte aan duidelijkheid, snelheid en een aanpak die aansluit bij hun situatie”, zegt

Annalies Usmany-Dallinga, wethouder van de gemeente Eemsdelta.



Voorkom nieuwe vertraging

Gemeenten en provincie maken zich daarnaast zorgen over signalen van inwoners en medewerkers

van de NCG over de gevolgen van de wet DBA. De regio vindt dat nieuwe onzekerheid over de inzet van

medewerkers niet mag leiden tot verdere vertraging voor inwoners die wachten op schadeherstel, versterking of duidelijkheid over de veiligheid van hun woning. Ook vragen gemeenten en provincie

nadrukkelijk aandacht voor inwoners in het kerngebied met complexe dossiers en voor bewoners die

al lange tijd wachten op duidelijkheid over hun woning.



Eén overheid, één herstelopgave

De regio pleit voor een aanpak waarbij overheden samenwerken als één overheid rond één

gezamenlijke herstelopgave. Niet de vraag welke organisatie verantwoordelijk is, maar wat nodig is om

inwoners daadwerkelijk verder te helpen, moet daarbij het uitgangspunt zijn. Volgens gemeenten en

provincie is herstel pas geslaagd wanneer inwoners ervaren dat hun woning veilig is, hun schade is

afgehandeld, zij weer regie hebben over hun leven en het vertrouwen in de overheid is hersteld. Met de

brief vragen gemeenten en provincie Kamerleden om voorstellen niet alleen afzonderlijk te

beoordelen, maar ook te kijken naar het totale effect op inwoners. Uit verschillende onderzoeken blijkt

dat de opeenstapeling van procedures, beoordelingen en regelingen niet alleen zwaar drukt op

inwoners, maar ook negatieve gevolgen heeft voor hun gezondheid en welzijn. Daarom moet het

verminderen van die procedurele last volgens de regio centraal staan bij alle besluiten over

schadeherstel en versterking.



Finaliteit mag niet ten koste gaan van inwoners

Gemeenten en provincie zijn kritisch op de invoering van voorwaardelijke finaliteit bij

maatwerkdossiers door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Inwoners lopen hierdoor het

risico dat verborgen of later zichtbare aardbevingsschade niet meer voor vergoeding in aanmerking

komt. De regio steunt vereenvoudiging van de schadeafhandeling, maar alleen wanneer die inwoners

daadwerkelijk verder helpt en niet ten koste gaat van hun rechtszekerheid. Daarom vragen gemeenten

en provincie de Tweede Kamer te waarborgen dat ook toekomstige of eerder niet vastgestelde schade

gemeld kan blijven worden.



Brede regionale vertegenwoordiging naar Den Haag

Om het belang van deze boodschap te onderstrepen reist op 7 oktober een brede regionale delegatie

van bestuurders en ambtenaren van de provincie Groningen en de vijf versterkingsgemeenten af naar

Den Haag om het commissiedebat bij te wonen. Daarmee wil de regio zichtbaar maken dat de

aardbevingsproblematiek voor duizenden inwoners nog altijd dagelijkse realiteit is. De boodschap aan

de Tweede Kamer is helder: organiseer het herstel vanuit de inwoner en werk gezamenlijk aan het

verminderen van de procedurele last. Herstel is pas geslaagd wanneer inwoners minder hoeven te

wachten, minder hoeven te procederen en hun leven weer kunnen oppakken.

Bron: Nij Begun