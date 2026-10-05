Regio vraagt Tweede Kamer: focus op verminderen van procedurele last voor inwoners

GRONINGEN – Herstel van Groningen begint bij mensen, niet bij systemen. Met die boodschap vragen de provincie Groningen en de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen
en Oldambt aandacht voor de positie van inwoners in aanloop naar het commissiedebat Herstel
van Groningen op 7 oktober. In een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer benadrukt de regio
dat duizenden Groningers nog altijd wachten op duidelijkheid, schadeherstel, versterking en
perspectief. Daarom vragen gemeenten en provincie aandacht voor één fundamentele vraag: slaagt het huidige systeem erin de procedurele last voor inwoners daadwerkelijk te verminderen?
Hoewel de afgelopen jaren belangrijke stappen zijn gezet met de parlementaire enquête, de start van
Nij Begun en de afspraken uit de Agenda voor Herstel, ervaren veel inwoners nog dagelijks de gevolgen
van aardbevingsschade en versterking. Voor hen gaat herstel niet over organisaties, procedures of
regelingen, maar over een veilige woning, duidelijkheid over de toekomst en de mogelijkheid om hun
leven weer op te pakken.
Systeem moet aansluiten bij inwoners
Volgens de regio lopen inwoners nog te vaak vast in een complex geheel van regelingen, procedures
en betrokken organisaties. Het recente rapport van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG)
laat zien dat niet alleen de kwaliteit van beoordelingen aandacht vraagt, maar ook dat bewoners zich
regelmatig niet gehoord voelden en genegeerd werden. “De doorlichting van de NCG biedt een
belangrijke kans om kritisch te kijken naar hoe het totale systeem van schadeherstel en versterking
functioneert. Na al die jaren moeten we ons vooral afvragen wat inwoners daarvan merken. Te veel
Groningers wachten nog altijd op duidelijkheid of veiligheid. Het herstelproces moet niet draaien om
systemen, maar om mensen. Daarom moeten overheden meer handelen als één overheid en
samenwerken vanuit wat inwoners nodig hebben”, zegt Susan Top, gedeputeerde van de provincie.
Tegelijkertijd moet volgens de regio niet worden gewacht met verbeteringen. “Voor inwoners maakt
het niet uit welke organisatie verantwoordelijk is. Zij willen weten wanneer hun woning veilig is,
wanneer hun schade wordt afgehandeld en wanneer zij verder kunnen met hun leven. Steeds meer
mensen verliezen het vertrouwen dat melden, wachten of procederen nog tot een oplossing leidt.
Mensen hebben behoefte aan duidelijkheid, snelheid en een aanpak die aansluit bij hun situatie”, zegt
Annalies Usmany-Dallinga, wethouder van de gemeente Eemsdelta.
Voorkom nieuwe vertraging
Gemeenten en provincie maken zich daarnaast zorgen over signalen van inwoners en medewerkers
van de NCG over de gevolgen van de wet DBA. De regio vindt dat nieuwe onzekerheid over de inzet van
medewerkers niet mag leiden tot verdere vertraging voor inwoners die wachten op schadeherstel, versterking of duidelijkheid over de veiligheid van hun woning. Ook vragen gemeenten en provincie
nadrukkelijk aandacht voor inwoners in het kerngebied met complexe dossiers en voor bewoners die
al lange tijd wachten op duidelijkheid over hun woning.
Eén overheid, één herstelopgave
De regio pleit voor een aanpak waarbij overheden samenwerken als één overheid rond één
gezamenlijke herstelopgave. Niet de vraag welke organisatie verantwoordelijk is, maar wat nodig is om
inwoners daadwerkelijk verder te helpen, moet daarbij het uitgangspunt zijn. Volgens gemeenten en
provincie is herstel pas geslaagd wanneer inwoners ervaren dat hun woning veilig is, hun schade is
afgehandeld, zij weer regie hebben over hun leven en het vertrouwen in de overheid is hersteld. Met de
brief vragen gemeenten en provincie Kamerleden om voorstellen niet alleen afzonderlijk te
beoordelen, maar ook te kijken naar het totale effect op inwoners. Uit verschillende onderzoeken blijkt
dat de opeenstapeling van procedures, beoordelingen en regelingen niet alleen zwaar drukt op
inwoners, maar ook negatieve gevolgen heeft voor hun gezondheid en welzijn. Daarom moet het
verminderen van die procedurele last volgens de regio centraal staan bij alle besluiten over
schadeherstel en versterking.
Finaliteit mag niet ten koste gaan van inwoners
Gemeenten en provincie zijn kritisch op de invoering van voorwaardelijke finaliteit bij
maatwerkdossiers door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Inwoners lopen hierdoor het
risico dat verborgen of later zichtbare aardbevingsschade niet meer voor vergoeding in aanmerking
komt. De regio steunt vereenvoudiging van de schadeafhandeling, maar alleen wanneer die inwoners
daadwerkelijk verder helpt en niet ten koste gaat van hun rechtszekerheid. Daarom vragen gemeenten
en provincie de Tweede Kamer te waarborgen dat ook toekomstige of eerder niet vastgestelde schade
gemeld kan blijven worden.
Brede regionale vertegenwoordiging naar Den Haag
Om het belang van deze boodschap te onderstrepen reist op 7 oktober een brede regionale delegatie
van bestuurders en ambtenaren van de provincie Groningen en de vijf versterkingsgemeenten af naar
Den Haag om het commissiedebat bij te wonen. Daarmee wil de regio zichtbaar maken dat de
aardbevingsproblematiek voor duizenden inwoners nog altijd dagelijkse realiteit is. De boodschap aan
de Tweede Kamer is helder: organiseer het herstel vanuit de inwoner en werk gezamenlijk aan het
verminderen van de procedurele last. Herstel is pas geslaagd wanneer inwoners minder hoeven te
wachten, minder hoeven te procederen en hun leven weer kunnen oppakken.
Bron: Nij Begun