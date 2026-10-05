Reizigers blij dat trein naar Leer weer rijdt: ‘We gaan gewoon genieten’

GRONINGEN, LEER – Na bijna elf jaar kunnen reizigers sinds maandag weer met de trein naar Leer. De verbinding werd in december 2015 onderbroken nadat een vrachtschip de Friesenbrücke bij Weener had aangevaren. De spoorbrug over de Eems raakte onherstelbaar beschadigd en is vervangen. Twee reizigers maken meteen van de herstelde verbinding gebruik voor een dagje Duitsland.
Ze gaan regelmatig de grens over en hebben de trein gemist. Vooral tijdens drukke evenementen in Leer vinden ze de verbinding een uitkomst. „Met de trein is het veel relaxter”, vertelt een van hen. „Neem als voorbeeld de Gallimarkt. Je kunt geen auto kwijt. De kerstmarkt, ook heel lastig om te parkeren. Dus ja, dit is gewoon ideaal.”
Dat de verbinding zo lang onderbroken was, vinden ze zonde. Maar vandaag overheerst de blijdschap dat ze weer kunnen instappen. „Daar moet je niet bij stilstaan. Kijk, hij rijdt weer. Dat is veel belangrijker. Dat is veel leuker.”
Ook de 14-jarige treinspotter Rienk wil de eerste reisdag niet missen. Hij heeft speciaal vrijgenomen van school en kan nu makkelijker naar Duitsland om treinen te fotograferen en te filmen. „Ik ben zo blij dat het weer rijdt. Voor mij maakt het echt een kortere reistijd om hier in Duitsland te komen en te gaan spotten.”
Helemaal soepel verloopt de eerste dag niet: er vallen ook ritten uit. De twee dagjesmensen hebben daarover gehoord, maar laten hun uitstapje er niet door bederven. Bang om in Duitsland vast te komen zitten, zijn ze niet.
„We komen altijd wel weer thuis. Dus daar maken we ons helemaal geen zorgen over. We gaan gewoon genieten. Een mooi dagje ervan maken.”
Malou Vos
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