Reizigers blij dat trein naar Leer weer rijdt: ‘We gaan gewoon genieten’

Mistige start, vanmiddag bewolking naast zonnige momenten

Maandag De maandag start lokaal met wat mist. Nadat deze geleidelijk is opgelost, blijft het gedurende de dag overal droog. Waar het zuiden volop zon pakt, schuift er in onze noordelijke streek vanmiddag ook wat bewolking over. Met een maximale temperatuur van rond de 19°C blijft het bijzonder zacht voor begin oktober. Er staat een matige zuidwestenwind van 3 Bft. Vanavond neemt de bewolking in het noorden verder toe, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het gewoon droog met landinwaarts weinig wind.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar dinsdag blijft het in de streek zwaar tot half bewolkt en droog. Doordat de bewolking als een deken aanwezig blijft, koelt het in het noordwesten en noorden nauwelijks af. De minimumtemperatuur komt uit op een zachte 14°C tot 15°C bij weinig wind boven land.

Dinsdag Morgen, dinsdag 6 oktober, begint de dag half tot zwaar bewolkt. Het blijft in de ochtend vrijwel overal droog. In de middag overheerst in onze regio de bewolking en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. De temperatuur bereikt opnieuw een zachte waarde van rond de 19°C. Er staat boven land weinig wind, zwak uit zuidwestelijke richtingen, 1 tot 2 Bft. Dinsdagavond klaart het op en wordt het licht bewolkt met nauwelijks wind.

Tip van de redactie: Maak vanochtend en vanmiddag gebruik van het mooie weer voor een herfstwandeling. Morgenmiddag kan een lichte regenjas nodig zijn tegen een spatje lichte regen.