RSG Ter Apel ontvangt vignet Gezonde School 

TER APEL – Gezond leven, leren en ontwikkelen staat bij RSG Ter Apel hoog op de agenda. Omdat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria van de Gezonde School-aanpak, ontving zij vandaag het vignet Gezonde School.
Het vignet Gezonde School is een landelijke erkenning voor scholen die structureel werken aan de gezondheid en het welzijn van hun leerlingen. Binnen de Gezonde School-aanpak krijgt een gezondheidsthema op verschillende manieren aandacht: in de lessen, in de fysieke, sociale en online schoolomgeving, door ongezond gedrag tijdig te signaleren en door afspraken vast te leggen in het schoolbeleid. Deze samenhangende aanpak vergroot de kans op blijvende gezondheidseffecten.
Waterdrinkdagen
RSG Ter Apel besteedt extra aandacht aan de thema’s roken, alcohol- en drugspreventie, voeding, en relaties en seksualiteit. Zo heeft de school onder meer een rookvrij fietspad gerealiseerd, biedt zij gratis fruit aan en organiseert zij waterdrinkdagen. Op deze dagen is er op school geen frisdrank verkrijgbaar. Het bijbehorende gevelbordje werd uitgereikt tijdens de landelijke Goed Bezig-tour. Tijdens deze tour worden scholen die uitblinken in hun inzet voor gezond leven, leren en ontwikkelen in het zonnetje gezet.
Gezonde School is een samenwerking van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, het RIVM en GGD GHOR Nederland. Kijk voor meer informatie op www.gezondeschool.nl.
Bron: Martijn Sobels