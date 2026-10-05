Tussen Surabaya en Stadskanaal; lezing door Jan Folkerts

STADSKANAAL – Op zondag 18 oktober komt historicus Jan Folkerts naar Museum van d Streek voor een lezing over zijn nieuwste boek ‘Tussen Surabaya en Stadskanaal. Een gekleurde geschiedenis van de veenkoloniën’. Hierin vertelt Folkerts het verhaal van zijn Indische voorvader en van de generaties die na hem kwamen en hun belevenissen in de veenkoloniën. De lezing gaat over de verbazingwekkende levens die sommigen van hen leidden.



Folkerts’ grootouders van vaders kant werden beide in 1884 geboren in Nieuw-Buinen. Zijn grootmoeder Klasina Deuze (1884-1978) was de achterkleindochter van Jan van Oost, een Indische jongen die op jonge leeftijd slachtoffer werd van kinderroof en als slaaf verkocht werd aan een Nederlandse militair op Java, en in 1810 met hem naar Europa reisde, via niemand minder dan keizer Napoleon in Fontainebleau.

Jan van Oost was een van de eerste mensen van kleur in de veenkoloniën, hij noemde zichzelf een ‘mulat’.

De schrijver kwam steeds meer tot de ontdekking dat hij eigenlijk bijzonder weinig wist van zijn grootouders, van hun familie en van hun leven in de veenkoloniën. Van het bestaande beeld van zijn grootvader bleek gaandeweg steeds minder te kloppen. Het laatste deel van het boek gaat over een echte Knoalster, de anarchist en revolutionair Jo Benus (1897-1931), een leider van de grote opstand van de veenarbeiders in 1921. Zijn nagedachtenis werd door de familie vrijwel uitgewist. Tot slot blijft dus de vraag over hoe betrouwbaar familieoverlevering eigenlijk is. En wat geven we zelf door aan volgende generaties en wat misschien liever niet?



Kort na de publicatie van het boek ontdekte Folkerts nog iets nieuws en bijzonders over een van de in het boek voorkomende personen, ook een inwoner van Stadskanaal, een geschiedenis die dus ontbreekt in het boek. Het is een nieuwe illustratie van hoe ruig het er in de veenkoloniën vroeger soms aan toe ging.



Jan Folkerts (1953) studeerde geschiedenis in Groningen en werkte bij culturele instellingen in alle noordoostelijke provincies en als gemeentesecretaris in Fryslân. Hij promoveerde in 2023 in Amsterdam op de biografie van de Groninger Herman Warner Muntinghe, de belangrijkste grondlegger van de koloniale staat in Indonesië. De handelseditie van zijn proefschrift, De koloniale illusie (2024), werd door de kritiek gewaardeerd als een fascinerend boek en een belangrijke bijdrage aan de geschiedenis van Nederlands-Indië.



‘Tussen Surabaya en Stadskanaal. Een gekleurde geschiedenis van de veenkoloniën’ is uitgegeven door Uitgeverij Passage in Groningen. Na afloop van de lezing is het boek te koop en is er gelegenheid het te laten signeren.



Activiteit: Lezing door Jan Folkerts: Tussen Surabaya en Stadskanaal

Datum: Zondag 18 oktober 2026

Tijd: Aanvang 14.30 uur; zaal open vanaf 14.00 uur

Plaats: Museum van de Streek, Continentenlaan 2, 9501 DG Stadskanaal

Reserveren kan via e-mail of via de agenda van de bibliotheek Stadskanaal.

Bron: Museum van de Streek