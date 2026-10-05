VVD vraagt duidelijkheid over mogelijke wolf in Groningen (Update)

GRONINGEN – De VVD-Statenfractie gaat tijdens het Politiek Vragenuur van 21 oktober vragen stellen aan het provinciebestuur over mogelijke wolvenwaarnemingen in Midden-Groningen. Aanleiding zijn signalen van agrariërs over mogelijke aanvallen door een wolf en berichtgeving over mogelijke waarnemingen rond Overschild. De VVD wil weten welk actueel beeld de provincie heeft en of aanvullende maatregelen nodig zijn.
Vanuit agrariërs in Midden-Groningen ontvangt de VVD signalen over mogelijke aanvallen door een wolf. Daarnaast wordt melding gemaakt van mogelijke wolvenwaarnemingen in de omgeving van Overschild. Voor de VVD zijn deze signalen aanleiding om het provinciebestuur om duidelijkheid te vragen.
Tijdens het Politiek Vragenuur wil de VVD allereerst weten wat er op dit moment bij de provincie bekend is over de signalen van agrariërs en de gemelde waarnemingen. Ook vraagt de fractie welk actueel beeld het college heeft van het aantal wolven dat zich in Groningen ophoudt, waar deze worden waargenomen en of mogelijk sprake is van vestiging.
Daarnaast wil de VVD weten of de recente signalen aanleiding geven tot aanvullende monitoring of andere maatregelen en hoe agrariërs en andere dierhouders hierover worden geïnformeerd.
Eerder aandacht gevraagd voor de wolf
De VVD heeft de afgelopen periode vaker aandacht gevraagd voor de aanwezigheid van de wolf in Groningen en de gevolgen daarvan voor inwoners, agrariërs en dierhouders. Zo stelden we eerder vragen over mogelijke vestiging in het Lauwersmeergebied, preventieve maatregelen, monitoring en de mogelijkheden voor actiever beheer.
Met de nieuwe signalen uit Midden-Groningen vinden we het belangrijk om opnieuw een actueel beeld te krijgen. Inwoners, agrariërs en dierhouders moeten weten wat er speelt en waar zij aan toe zijn.
De VVD heeft de vragen op 5 oktober ingediend. Het Politiek Vragenuur vindt plaats op 21 oktober.
Bron: VVD Provinciale Staten Groningen