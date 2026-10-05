Wie verdient de Pekelder Sportparel 2026?

PEKELA – Wie zet zich op een bijzondere manier in voor de sport in Pekela? Wie maakt het verschil voor sporters, vrijwilligers en verenigingen? De gemeente Pekela is op zoek naar kandidaten voor de Pekelder Sportparel 2026, de nieuwe naam voor de voormalige Breedtesportprijs.
Met de Pekelder Sportparel waardeert de gemeente een persoon, vereniging, organisatie of evenement met Pekelder roots, die zich op een bijzondere wijze inzet voor de breedtesport.
Het gaat daarbij niet alleen om sportieve prestaties, maar vooral om de maatschappelijke waarde van sport. Denk aan een vrijwilliger die zich al jarenlang inzet voor een vereniging, een inspirerende trainer of coach, een vereniging met een belangrijke maatschappelijke rol of een evenement dat sport toegankelijk maakt voor verschillende doelgroepen.
Vorig jaar werd judovereniging Zempo onderscheiden met de Breedtesportprijs Pekela en kreeg daarna ook nog de provinciale Breedtesportprijs, een financiële steun in de rug van liefst 2400 euro. De Pekelder Sportparel bouwt voort op deze traditie van waardering voor mensen en organisaties die sport in Pekela sterker maken.
Draag een kandidaat voor
Inwoners, verenigingen en organisaties kunnen tot uiterlijk 1 november 2026 kandidaten voordragen via: www.sportgalagroningen.nl/groninger-sportparel
Uit alle voordrachten kiest een onafhankelijke jury de winnaar van de Pekelder Sportparel 2026.
Uitreiking tijdens Sportcafé
De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens het Sportcafé ‘Pekela in Beweging’ op donderdag 12 november 2026 in MFC De Binding in Oude Pekela. Tijdens deze avond ontmoeten bestuurders van sportverenigingen elkaar, worden actuele ontwikkelingen binnen de sport besproken en is er volop gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen.
De winnaar van de Pekelder Sportparel wordt automatisch voorgedragen voor de provinciale Groninger Sportparel, die op 14 december 2026 wordt uitgereikt tijdens het Groninger Sportgala in Martiniplaza Groningen.
Bron: Gemeente Pekela