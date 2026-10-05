Winschoter stadsomroeper Jan Veen schittert op WK in Chester: “Het gaat om de verbroedering”

WINSCHOTEN / CHESTER – Hij haalde 101 decibel, nam een bladgouden roos mee en eindigde met een koffer vol zakjes thee. Stadsomroeper Jan Veen uit Winschoten vertegenwoordigde eind september de regio op het onofficiële wereldkampioenschap voor stadsomroepers in het Engelse Chester. In Goud op Groningen1 blikte hij terug op een indrukwekkende week.
Zes dagen lang stond de historische stad Chester in het teken van het vijfjaarlijkse toernooi. Deelnemers kwamen van heinde en verre uit de Verenigde Staten, Canada en Australië om hun stemmen te laten schallen. Elke wedstrijddag begon met een traditionele parade die veel publiek trok.
“In Engeland geldt een heel andere etiquette dan bij ons,” vertelt Veen. “In Nederland is er veel meer ruimte voor improvisatie, terwijl het in Chester heel formeel toegaat. Het belangrijkste is dat je je teksten feilloos kent en optimaal verstaanbaar bent.”
101 decibel en zakjes thee
Tijdens de drie ‘roepen’ die Veen moest uitvoeren, werd ook de geluidssterkte gemeten. Veen tikte de 101 decibel aan. Indrukwekkend, maar het kon nog harder: de winnaar van het toernooi haalde 117 decibel, terwijl het wereldrecord op naam staat van een Australiër met maar liefst 122 decibel.
Ondanks mooie juryscores eindigde Veen onderaan het klassement. Erg vindt hij dat niet. “Het is vooral een internationale bijeenkomst voor stadsomroepers. Iedereen ruilt pins, penningen en cadeautjes uit. Ik heb er een heleboel zakjes thee aan overgehouden!”
Bladgouden roos uit de rozenstad
Als ambassadeur van Winschoten, de traditionele Rozenstad, neemt Veen altijd een bijzonder symbool mee. Ditmaal overhandigde hij een bladgouden roos aan de organisatie, wat op veel waardering kon rekenen.
NK groeit gestaag
Volgens Veen zit het ambacht van stadsomroeper weer in de lift. Maar er kunnen altijd meer bij. In Nederland zijn er inmiddels vijf concoursen die meetellen voor het Nederlands Kampioenschap, waar zelfs Duitse deelnemers in een aparte categorie aan meedoen.
Voor de Winschoter omroeper blijft het niet bij dit ene avontuur. De uitnodiging voor het volgende internationale toernooi over twee jaar is alweer binnen.