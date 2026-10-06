Bijna honderd bezoekers bij Open Dag begrafenisvereniging Musselkanaal

MUSSELKANAAL – De Open Dag van de Eerste Neutrale Begrafenisvereniging Musselkanaal trok zaterdag 26 september bijna honderd bezoekers. De vereniging bestaat dit jaar 125 jaar en opende daarom de deuren van uitvaartcentrum Musselborgh aan de Floralaan. Ook de gerenoveerde aula en de vernieuwde website enbvmusselkanaal.nl konden worden bekeken.
De tientallen bezoekers konden tijdens de Open Dag de verschillende ruimtes, zoals de grote zaal en de opbaarkamers, bekijken. De opbaarkamers zijn 24 uur per dag toegankelijk met een eigen sleutel.
De Open Dag was bedoeld voor leden, inwoners en verdere belangstellenden.
Iedereen kan gebruik maken van de aula, zaal en de twee 24 uurs opbaarkamers. Men kon kennismaken met de vereniging en met de mogelijkheden rond een uitvaart. En dat zorgde bij bezoekers voor verrassende inzichten in het uitvaartwezen van de vereniging.
‘Ik wist niet wat er allemaal bij komt kijken rond een uitvaart’, zei een van de bezoekers na een rondgang in het pand. ‘Maar na dit bezoek ben ik heel wat wijzer geworden.’
De aanwezige kinderen hebben zich vermaakt met het beschilderen van een deksel van een uitvaartkist. Het gehele deksel is prachtig versierd en krijgt een mooie plek in de aula.
Ook waren er verschillende partijen waarmee de begrafenisvereniging samenwerkt. Bezoekers konden onder meer informatie krijgen over uitvaartverzorging, bloemen en natuurbegraafplaatsen. Onder meer J. Stout Uitvaartverzorging, Bloem & Plant Musselkanaal, Jan Kalk Natuursteen, DJB Notarissen, Natuurbegraafplaats Laude, Twenthe uitvaartverzekering en Sprekend Anita waren aanwezig.
De Eerste Neutrale Begrafenisvereniging Musselkanaal werd op 1 februari 1901 opgericht als begrafenisfonds. Inmiddels heeft de vereniging ongeveer 1800 leden. De organisatie wordt bestuurd door zeven vrijwilligers.
Met bijna honderd bezoekers kreeg de vereniging de mogelijkheid om te laten zien wat er achter de deuren van het uitvaartcentrum gebeurt. Tegelijkertijd konden leden en belangstellenden kennismaken met een onderwerp waar zij in het dagelijks leven niet snel mee te maken krijgen.
Bron: Jan Folkers, Eerste Neutrale Uitvaartvereniging Musselkanaal