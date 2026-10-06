Bijna honderd bezoekers bij Open Dag begrafenisvereniging Musselkanaal

Mistige start, vanmiddag bewolking naast zonnige momenten

Dinsdag De dinsdag start met lokaal mist of nevel. Nadat deze is opgelost, overheerst in onze regio de bewolking. Vanochtend is er een kleine kans op wat lichte motregen. Ondanks de grijze lucht blijft het zacht met middagtemperaturen rond de 19°C. Er staat heel weinig wind boven land. Vanavond klaart het vanuit het zuiden geleidelijk op en blijft het overwegend droog bij nauwelijks wind.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar woensdag is er lokaal kans op mist. De temperatuur daalt in onze streek naar een minimum van zo’n 13°C tot 14°C. Er blijft heel weinig wind staan.

Woensdag Morgen, woensdag 7 oktober, start de ochtend met plaatselijke mist die in het noorden lang kan blijven hangen en overgaat in bewolking. Gedurende de middag krijgt de zon ook in onze streek meer ruimte om door de sluierbewolking heen te schijnen. Het blijft overdag droog en met maxima van rond de 20°C tot 21°C is het nog altijd erg aangenaam. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten, 2 tot 3 Bft. Pas woensdagavond wordt de bewolking dikker en trekt er vanuit het zuidwesten een stevig regengebied over de streek, waarbij de wind ruimt naar het noordwesten en matig tot vrij krachtig wordt, 4 tot 5 Bft.

Tip van de redactie: Houd vandaag overdag rekening met af en toe wat lichte miezerregen als je onderweg bent door de streek.