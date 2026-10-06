Dick van Altena in MFA Ons Noabershoes Veelerveen

VEELERVEEN – Zaterdag 24 oktober treedt Dick van Altena op in MFA Ons Noabershoes te Veelerveen.
Van 1977 tot eind 2005 is Dick van Altena (1957) hét gezicht en vooral hét geluid van de legendarische country band (The) Major Dundee (Band). Tevens staat zijn naam als schrijver onder talloze liedjes van Henk Wijngaard, Mooi Wark, Toni Willé (‘Pussycat’), De Sjonnies, Saskia & Serge en vele, vele anderen.
Zijn discografie beslaat inmiddels 35 albums waarin Dick zich niet alleen beperkt tot het Nederlands- en Engels-talige (country) repertoire. In zijn oeuvre nemen namelijk ook de streektaalliedjes over ‘zijn’ Betuwe een prominente rol in.
Solo, met zijn Quintet of zijn 6-koppige begeleidingsband: de man, zijn gitaar en zijn liedjes blijven de essentie vormen van deze allround singer-songwriter.
Daarnaast maakt Dick al sinds jaar en dag deel uit van het zeer succesvolle en onderscheiden muziektheaterprogramma Back to the country dat tot ver in 2023 geprogrammeerd staat in de diverse zalen en schouwburgen.
Voor o.a. zijn werk als ‘ambassadeur’ van de country muziek, hoeder van het Betuws dialect, schrijver van ruim 1.100 liedjes en voor zijn maatschappelijke betrokkenheid is Dick van Altena benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Zaterdag 24 oktober treedt hij op in MFA Ons Noabershoes, Scheidingsweg 20 te Veelerveen. Aanvang is 20:30 uur. Zaal open 20:00 uur.
Reserveren is gewenst, via: info@veelerveen.eu of 06 25045014 / 06 57392348.
Bron: Pieter Huttinga