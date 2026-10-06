Dorpsvereniging Vlagtwedde organiseert avondwandeling in en rond Bourtange

BOURTANGE – Dorpsvereniging Vlagtwedde organiseert op zaterdag 24 oktober een avondwandeling in en rond Bourtange.

“Laat het donker, donker en ontdek hoe mooi de nacht is tijdens de Nacht van de Nacht.” Dat is het credo van de landelijke Nacht van de Nacht, een jaarlijks evenement georganiseerd door de Natuur- en Milieufederaties. Tijdens die nacht worden er op zaterdag 24 oktober in het hele land activiteiten georganiseerd in het donker en doen honderden bedrijven, gemeenten en bewoners het licht uit. Dit jaar wordt de Nacht van de Nacht landelijk voor de 22e keer georganiseerd.

De Dorpsvereniging Vlagtwedde wil dit jaar opnieuw (en dus intussen al voor de vijfde keer) een avondwandeling organiseren om zo stil te staan bij het bewust omgaan met energie en de gevolgen van veel licht in de nacht voor dier en mens.

In groepen wordt er die dag gestart bij de haven van Bourtange om rond het vestingdorp een wandeling te maken. De eerste groep start om 19.00 uur; een volgende groep start steeds een kwartier later. De route is ongeveer 4,5 kilometer lang. De wandeling is bedoeld voor iedereen vanaf 8 jaar; honden mogen niet mee. Er kunnen 50 personen deelnemen en vol is vol.

De deelnamelijst wordt vastgesteld op volgorde van binnenkomst van de aanmelding. De deelname is gratis; er wordt dit jaar wel met een vrijwillige gift gewerkt. Onderweg is er voor iedere deelnemer een versnapering en na afloop een kleine herinnering aan deze lustrumeditie van de Nacht van de Nacht. Opgave voor de wandeling is mogelijk t/m 18 oktober, ongeacht of men lid is van de Dorpsvereniging of niet.

Tijdens de avondwandeling staan twee thema’s centraal, te weten de “Natte Horizon” en “Konikpaarden”. Medewerking aan deze wandeling wordt verleend door het Groninger Landschap (Team Bourtange) en Natuurmonumenten.

Aanmelden kan via de mail: activiteiten@dorpsverenigingvlagtwedde.nl of via de telefoon: 06-15474727 of 06-13426912. Bij aanmelding graag de naam (namen) doorgeven, alsmede het telefoonnummer. Bij overschrijding van het aantal deelnemers wordt er met een reservelijst gewerkt.

Daarnaast roept de Dorpsvereniging Vlagtwedde alle inwoners van Vlagtwedde en Bourtange op om tijdens deze Nacht van de Nacht de (buiten)lampen zoveel mogelijk uit te laten, om zo het effect van een donkere avond te vergroten en ons zodoende bewust te zijn van de schoonheid van de verder donkere nacht.

Bron: Dorpsvereniging Vlagtwedde