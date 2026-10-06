Eerste selectie mogelijke oplossingen Nedersaksenlijn vastgesteld

WESTERWOLDE, VEENDAM, STADSKANAAL – De eerste selectie van mogelijke oplossingen voor de Nedersaksenlijn is vastgesteld. In deze eerste stap is bepaald welke ideeën verder worden onderzocht en welke niet. In de provincie Groningen blijven meerdere routes rond Veendam, Stadskanaal en Ter Apel in beeld. Er is nog geen keuze gemaakt voor een route, stations of dienstregeling. Dat maakte Prorail gisteren bekend.
De Nedersaksenlijn is de spoorverbinding tussen Groningen, Veendam, Stadskanaal, Westerwolde, Emmen, Hardenberg en Twente/Zwolle. Hiervoor moet onder meer het ontbrekende spoor tussen Veendam en Emmen aangelegd worden. Het doel is het openbaar vervoer te verbeteren, reistijden te verkorten en plaatsen beter met elkaar te verbinden. Ook wordt gekeken naar de ontwikkeling van het gebied rond de mogelijke spoorlijn. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe kansen voor wonen, werken, onderwijs en voorzieningen. De Nedersaksenlijn is dus niet alleen een belangrijke spoorlijn, maar ook een investering in de toekomst van de regio.
Verschillende routes in Groningen blijven in beeld
Rijk en regio onderzoeken nu wat daarvoor nodig is en welke mogelijkheden het beste passen bij het gebied. Dat gebeurt in een MIRT-verkenning. In deze verkenning worden stapsgewijs keuzes gemaakt. Na iedere stap (ook wel ‘zeef’ genoemd) blijven minder keuzes over. In de eerste stap (zeef 0) is gekeken of voorstellen passen binnen de opdracht, bijdragen aan de doelen, rond 2040 haalbaar en financieel mogelijk zijn.
Veel ideeën zijn aangedragen door onder andere inwoners, ondernemers, belangenorganisaties, gemeenten, provincies en waterschappen. In de provincie Groningen blijven meerdere mogelijke routes rond Veendam, Stadskanaal en Ter Apel in beeld. Deze alternatieven worden in de volgende fase (zeef 1) uitgebreider onderzocht.
Keuzes die niet door de ‘zeef’ gekomen zijn
Een aantal ideeën gaat niet door naar de volgende fase. In de provincie vallen de routes naar Delfzijl en Eemshaven af omdat deze niet binnen de opdracht passen. Ook heel dure oplossingen vallen af, zoals een lang verdiept of ondergronds spoor bij Hoogezand-Sappemeer, bij Bareveld-Stadskanaal en tussen Musselkanaal en Ter Apel.
Volgende stappen
De overgebleven mogelijkheden worden de komende tijd verder onderzocht (zeef 1). Daarbij wordt gekeken naar mogelijke routes en stations, de dienstregeling, elektrisch rijden en dubbelspoor op delen van de route. Ook wordt bekeken wat de verschillende oplossingen betekenen voor de plannen in het gebied. Dan gaat het vooral over scholen, economie, toerisme, wonen en werken. Van de vele mogelijkheden die er zijn, worden dan de beste opties gekozen, samen met de ideeën voor gebiedsontwikkeling.
De resultaten van zeef 1 worden in de zomer van 2027 verwacht. Dan volgt ook een officiële inspraakronde. Inwoners en andere betrokkenen kunnen tussendoor ook meedenken, bijvoorbeeld via informatiebijeenkomsten en publicaties. De beslissing over het voorkeurstracé voor de Nedersaksenlijn wordt eind 2028 verwacht.
Meer informatie staat op de website van de Nedersaksenlijn.
Bron: Provincie Groningen