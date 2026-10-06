Geen punten voor Westerwolde in thuiswedstrijd tegen Zevenhuizen

VLAGTWEDDE – Op een zonovergoten Sportpark “De Barlage” werden er door Westerwolde geen punten behaald tegen het eveneens in de middenmoot staande Zevenhuizen. Na 90 minuten speeltijd stond er een 1 – 3 uitslag op het scorebord.

De middag begon zo mooi, met een erehaag van beide teams voor scheidsrechter Stegers uit Stadskanaal. Dit in het kader van de “Week van de Scheidsrechter”. De jonge scheidsrechter van deze middag werd in het zonnetje (letterlijk en figuurlijk) gezet en ging na de wedstrijd huiswaarts met een mooi boeket bloemen.

Eerste helft

Hoe anders was de wedstrijd verlopen als in de eerste minuut de bal al in het doel was gekomen bij een goede aanval van Westerwolde. Een bal van achteruit van Rudy Bergman op rechtsbuiten Joran Luijten die René v.d. Laan aanspeelde. Diens voorzet werd net gemist door de inkomende linksbuiten Mikai Luijten. Het gevoel kwam dat dit wel eens veelbelovend kon worden. Toen in de 12e minuut er weer een bal van achteruit bij René v.d. Laan terecht kwam, leek de 1 – 0 tot stand te komen. Begrijpelijk hield René v.d. Laan met zijn aanval iets in om niet de keeper te torpederen. Vlak daarna in de 17e minuut weer een aanval van Westerwolde. Een scherpe voorzet van Mikai Luijten werd net gemist door zowel René v.d. Laan als door Sander van Hoorn. Na drie gemiste mogelijkheden was het bij de vierde dan wel raak. Een bal op maat van Kevin v.d. Laan op Joran Luijten, die vervolgens een steekballetje op Sander van Hoorn gaf, werd tot doelpunt bekroond: 1 – 0.

Amper bekomen van de euforische stemming kwam Zevenhuizen langszij door een simpele intikker van de geheel vrijstaande Marcel Betten: 1 – 1.

En toen in de 36e minuut middenvelder Bas Lammens centrale verdediger Peter Beens te slim af was en een bekeken schot over doelman Bas Boonman loste, was daar plots de achterstand 1 – 2.

Toch was het Westerwolde dat de volgende kans kon noteren. Een aanvallende actie van Luca Kiers, die de bal teruglegde op Sander van Hoorn. Diens schot vanaf de zestienmeter lijn ging echter hoog over. Net voor rust kwam Zevenhuizen met een snelle uitbraak vrij voor keeper Bas Boonman. Met een puike redding voorkwam hij de 1 – 3. Dat Westerwolde niet met een gelijke stand de rust inging was pure pech, toen een laag bekeken schot van René v.d. Laan net bij de paal langs ging en Joran Luijten net te laat was om de bal binnen te lopen. Met een 1 – 2 achterstand blies scheidsrechter Stegers, die overigens een redelijk tot goede wedstrijd floot, voor het rustsignaal.

Tweede helft

De tweede helft was enkele minuten onderweg toen Mikai Luijten, lichtelijk geduwd, een afstandsschot plaatste wat een makkelijke prooi was voor keeper Nick Kobes van Zevenhuizen. Nadat het spel enige tijd stil gelegen had vanwege een blessurebehandeling aan de kant van Zevenhuizen, werden de gebroeders Luijten gewisseld ten furore van Lars te Bokkel en de debuterende (15 jarige) JO17-speler Noah Meems. Vrij snel na zijn entree kreeg Lars te Bokkel twee mogelijkheden om de keeper van Zevenhuizen te verschalken. Jammerlijk lukte dit beide keren niet. Waar het Westerwolde niet lukte om de aansluitingstreffer te maken, lukte het Zevenhuizen in de 74e minuut wel om de voorsprong te vergroten. Wederom Marcel Betten was de gevierde man: 1 – 3. Toch bleven de elf van trainer Mark Kruize proberen het tij te keren. Een strakke voorzet van Kjell Luijten, in het veld gekomen voor Sander van Hoorn, werd net gemist door René v.d. Laan. Dat scheidsrechter Stegers de laatste tien minuten nog twee gele kaarten moest trekken, had waarschijnlijk toch wel een beetje te maken met de lichtelijke teleurstelling over het verloop van de wedstrijd. Positief te vermelden was wel dat ook JO17-speler Sven Eefsting zijn debuut mocht maken en de laatste tien minuten nog mee mocht doen.

De stand is nu dat we na de vierde speelronde op de negende plek zijn beland. Met in het achterhoofd dat we Buinen (titelkandidaat) en Drieborg uit (altijd lastig, zwaar veld en winderig ) gehad hebben. Dat Westerwolde alle zeilen moet bijzetten moge duidelijk zijn. Misschien dat het komende twee wedstrijden gaat lukken om de driepunters te halen tegen het puntloze Farmsum ( 11 oktober uit) en het eveneens puntloze DWZ (25 oktober thuis).

Bij afwezigheid van de vaste verslaggever een wedstrijdverslag getypt door een trouwe supporter van vv Westerwolde.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman, Peter Beens, Tim Huls, Rudie Bergman, Luca Kiers (85e min. Thorben Hulsman), René v.d. Laan, Sander van Hoorn(76e min. Kjell Luijten), Kevin v.d. Laan, Mikai Luijten (54e min. Lars te Bokkel), Wilco Huls (85e min. Sven Eefsting), Joran Luijten (54e min. Noah Meems).

Toeschouwers: 120

Scheidsrechter: dhr. Stegers uit Stadskanaal

Amusementswaard : 6

Gert Luijten

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