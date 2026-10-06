GGD start in Winschoten spreekuur Seksuele Gezondheid

WINSCHOTEN – GGD Groningen opent vanaf donderdag 5 november 2026 een extra spreekuurlocatie in Winschoten voor seksuele gezondheid. Het spreekuur vindt iedere donderdagochtend plaats op de locatie van de GGD, aan de Vincent van Goghlaan 6 in Winschoten. Afspraken kunnen vanaf 22 oktober worden ingepland.
In Winschoten kunnen jongeren tot 25 jaar terecht met vragen over bijvoorbeeld anticonceptie, seks,
genderidentiteit, seksuele voorkeuren, enzovoorts. Ook mannen die seks hebben met mannen kunnen
er terecht, mensen met lichte klachten die wijzen op een soa, mensen die geïnformeerd zijn over een
soa-besmetting, sekswerkers en migranten.
Met het nieuwe spreekuur brengt GGD Groningen de dienstverlening dicht bij inwoners van OostGroningen. Tot nu toe vonden de spreekuren uitsluitend plaats in Groningen. “Met deze nieuwe locatie willen we de drempel voor inwoners in de regio verlagen en het makkelijker maken om hulp, advies of onderzoek te krijgen”, aldus Julia Bekker, sociaal verpleegkundige van GGD Groningen.
Voor meer informatie of het maken van een afspraak, kijk op www.ggdgroningen.nl/seksualiteit.
Bron: GGD Groningen