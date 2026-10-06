DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Meppen

Vrijdag is om 9.30 uur in de omgeving van de drankenwinkel aan de Schützenhof in Meppen een poging tot beroving van een ouder echtpaar geweest. Een onbekende man belde bij de woning aan en drong vervolgens naar binnen. Onder bedreiging van een vuurwapen eiste hij geld. Het lukte de bewoner de dader naar buiten te werken. Hij sloeg daarna in de richting van het centrum op de vlucht. Hij wordt omschreven als een man van 1.80m, 35-40 jaar, slank postuur, gekleed in een zwarte broek een zwart wit geblokt overhemd, zwarte schoenen en een grijze muts. De politie is een onderzoek gestart en verzoekt getuigen die mogelijk informatie hebben contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931/9490.

Papenburg

Tussen vrijdag 12.00 en maandag 6.30 uur zijn vanaf een bouwplaats aan de Bokeler Torfweg meerdere duizenden liters diesel gestolen. De daders gebruikten hiervoor twee geparkeerde shovels. De schade bedraagt enkele duizenden euro’s. De politie is een onderzoek gestart en verzoekt getuigen die mogelijk informatie hebben contact op te nemen met de politie van Papenburg via 04961/9260.

Weener

Op 30 september heeft een onbekende dader op een parkeerplaats aan de Burgstraße in Weener tussen 14:05 uur en 19.00 uur een rood-groen-zwarte scooter gestolen. Zondag werd om 12.40 uur de scooter tegen een boom in de doorgang tussen de Schleusenweg en de haven in Weener teruggevonden. Het voertuig is teruggegeven aan de eigenaar. Getuigen die in de bovengenoemde periode verdachte zaken hebben gezien of die andere relevante informatie kunnen verstrekken, worden verzocht contact op te nemen met de politie.

Haren

Zondag zijn onbekende daders tussen 03:34 en 03:51 uur met geweld een autowasstraat aan de Boschstrasse in Haren binnengedrongen. Ze doorzochten het pand, beschadigden een automaat en stalen geld. De schade wordt op enkele honderden euro’s geschat.

Tussen vrijdag 15:00 uur en maandag 09:00 uur is bij een school aan de Pfarrer-Nölker-Straße in Haren ingebroken. Onbekende daders verschaften zich toegang tot het terrein van de gymzaal die momenteel in aanbouw is. Onder de gestolen goederen bevinden zich diverse hoogwaardige regelventielen voor de verwarming, twee ladders en een verwarmingspomp. De geschatte schade bedraagt ​​€ 1.500.

De politie is in beide zaken een onderzoek gestart en verzoekt getuigen die mogelijk informatie hebben, contact op te nemen met het politiebureau in Haren via 05932/72100.

Weener/regio

Zondag zagen agenten rond 15:25 uur in de buurt van de rotonde Risiusstraße/rondweg een zilvergrijze Audi S8, waarvan op het kentekenen een officiële zegel ontbrak. (De zegels op een Duitse kentekenplaat tonen aan dat het voertuig is geregistreerd en technisch in orde is). Uit eerste controles bleek dat het voertuig niet officieel geregistreerd was.

De patrouillewagen stopte naast het voertuig en de twee inzittenden kregen de opdracht de agenten naar de nabijgelegen parkeerplaats aan de Paltrock Straße te volgen. De inzittenden gehoorzaamden aanvankelijk. Toen de agenten het voertuig op de parkeerplaats naderden, startte de bestuurder echter plotseling de motor, gaf gas en vluchtte met slippende banden over de B436 richting Leer.

De agenten zetten onmiddellijk de achtervolging in. Tegelijkertijd werd via de radio gemeld dat de Audi eerder al in Weener in verband met brandstofdiefstal de aandacht van de politie had getrokken. De bestuurder had getankt bij een benzinestation en was vervolgens vertrokken zonder te betalen.

De politie zette de achtervolging met een snelheid van ruim 100 km/u door de plaatsen Ferstenborgum, Kirchborgum en Coldam naar Bingum in. De bestuurder haalde herhaaldelijk andere voertuigen op gearceerde gedeeltes, in onoverzichtelijke bochten en ondanks tegemoetkomend verkeer in. Hij knipperde ook regelmatig met zijn koplampen, waardoor andere bestuurders voor en achter hem moesten uitwijken en abrupt moesten remmen.

In Bingum verliet de auto de B436 en reed de “Im Bingumer Deich” op. Zelfs binnen de bebouwde kom haalde de bestuurder diverse auto’s met een te hoge snelheid, ondanks tegemoetkomend verkeer en bij slecht zicht, in. Opnieuw moesten verschillende bestuurders uitwijken.

De Audi vervolgde zijn weg naar knooppunt Jemgum en vervolgens op de A31 richting Emden. De bestuurder zette zijn vlucht met zeer hoge snelheid voort, waarbij hij onder andere in de Emstunnel de 140 km/u overschreed. Hij gebruikte zijn koplampen om andere bestuurders op beide rijstroken aan de kant te dwingen en reed tussen de voertuigen door. Hij haalde ook op de rechter vluchtstrook voertuigen in.

Van de afrit Leer-West (A 31) tot de afrit Filsum (A 28) achtervolgde een patrouillewagen met hoge snelheid het voertuig , waarbij een veilige afstand werd aangehouden om ongelukken te voorkomen. De Audi bleef op de vluchtstrook en onder andere op de invoegstrook van knooppunt Leer-Nord talloze auto’s en vrachtwagens inhalen.

Bij knooppunt Filsum verliet de Audi de snelweg. Het voertuig verdween in de buurt van de B 72. Een onmiddellijke, uitgebreide zoekactie in het gebied leverde niets op.

De politie is nu op zoek naar getuigen: in het bijzonder automobilisten die door het rijgedrag van de Audi in gevaar zijn gebracht, moesten uitwijken of remmen, of die informatie kunnen geven over de vluchtroute van het voertuig, worden verzocht contact op te nemen met de politie.