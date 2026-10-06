Mevrouw Garst-Werkman viert haar 103e verjaardag

WINSCHOTEN – Een bijzondere mijlpaal vandaag in Winschoten. Mevrouw Pieterke Garst-Werkman viert haar 103e verjaardag. Namens de gemeente Oldambt bracht locoburgemeester Ger Klein haar een bezoek om haar persoonlijk te feliciteren met deze bijzondere verjaardag.

Mevrouw Garst-Werkman werd in 1923 geboren in Kloosterburen. Haar ouders werkten destijds bij een boer en woonden met hun gezin in een huisje bij Hornhuizen. Na de lagere school ging ook zij al snel aan het werk. Ze werkte bij verschillende boeren in de huishouding en paste er op de kinderen.

In 1948 trouwde ze met Pieter Hitjo Garst. Hij was timmerman en werkte als knecht bij Molen Edens. Samen runden ze daarnaast een kleine boerderij met wat vee en land. Ook mevrouw Garst hielp volop mee op de boerderij. Zo bestuurde ze onder meer de tractor.

In hun vrije tijd trokken Pieter Hitjo en zijn vrouw er graag samen op uit. Vooral fietsen deden ze graag. Dat bleef een geliefde bezigheid tot het overlijden van haar man in mei 1997.

Zelfstandig blijven

Na het overlijden van haar man bleef mevrouw Garst-Werkman jarenlang zelfstandig wonen. Zelfstandigheid was voor haar altijd belangrijk. In mei 2023 verhuisde ze naar een appartement aan de Poststraat in Winschoten.

Tot eind vorig jaar was ze nog redelijk goed ter been. Ze ging er regelmatig met haar rollator op uit om boodschappen te doen of een wandeling te maken. In maart 2023 onderging ze op 100-jarige leeftijd haar eerste operatie ooit: ze kreeg een nieuwe heup.

Aan haar zelfstandige leven kwam eind vorig jaar helaas een abrupt einde. Een valpartij zorgde ervoor dat ze haar heup brak. Na een operatie, waarbij een pen in haar heup werd geplaatst, kon ze niet meer lopen en werd ze afhankelijk van een rolstoel. In januari van dit jaar moest ze noodgedwongen opnieuw verhuizen, ditmaal naar een appartement in de Emmaheerd in Winschoten.

Het opgeven van haar zelfstandigheid valt haar zwaar. Haar wereld is daardoor een stuk kleiner geworden. Toch probeert ze zich thuis goed te vermaken. Ze maakt nog graag woordzoekers en kijkt veel naar buiten. Haar dochter vertelt dat ze goed wordt verzorgd.

Mevrouw Garst-Werkman kreeg vandaag ter gelegenheid van haar 103e verjaardag bezoek van locoburgemeester Ger Klein. Naast de felicitaties namens de gemeente Oldambt was er eerder op de dag ook al een kamerplant bezorgd.

De 103-jarige heeft inmiddels een grote familie opgebouwd. Samen hadden ze vier kinderen. Inmiddels zijn er zeven kleinkinderen en negen achterkleinkinderen.

Foto’s: Jan Glazenburg