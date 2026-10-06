Molen de Weddermarke krijgt mogelijk nieuwe eigenaar

WEDDE – Poldermolen De Weddermarke aan de Molenweg in Wedde staat mogelijk aan de vooravond van een nieuwe fase. Waterschap Hunze en Aa’s is van plan de molen over te dragen aan de Molenstichting Midden- en Oost-Groningen (MsMOG). Daarmee moet de toekomst van de karakteristieke molen als belangrijk stukje erfgoed van Wedde worden gewaarborgd.

De Weddermarke is een van drie poldermolens die het waterschap wil overdragen. Het gaat naast de molen in Wedde om De Biks aan de Noorderhooidijk in Onnen en De Witte Molen aan de Oosterbroekweg in Glimmen. De Biks gaat naar Stichting Groninger Landschap, terwijl De Witte Molen en de Weddermarke bij de Molenstichting Midden- en Oost-Groningen terecht moeten komen.

Behoud van cultureel erfgoed

De overdracht past binnen het beleid van Hunze en Aa’s om objecten die geen directe waterhuishoudkundige functie meer hebben, niet langer zelf te beheren. De molens hebben volgens het waterschap wel een belangrijke cultuurhistorische waarde. Door ze onder te brengen bij gespecialiseerde erfgoedorganisaties moet die waarde ook voor de toekomst behouden blijven.

Voor De Weddermarke is de Molenstichting Midden- en Oost-Groningen volgens het waterschap de enige serieuze belangstellende die aan de gestelde voorwaarden voldoet. Bij de zoektocht naar geschikte nieuwe eigenaren is onder meer gekeken naar kennis en ervaring met molenbeheer, financiële stabiliteit, de mogelijkheid om subsidies te verwerven en de borging van onderhoud, verzekering en instandhouding.

Ook het openstellen van de molen voor publiek, het realiseren van voldoende draaiuren en het respecteren van de positie van de huidige molenaars behoren tot de voorwaarden.

Belangrijk onderdeel van Wedder landschap

De Weddermarke is meer dan alleen een technisch bouwwerk. De molen maakt al lange tijd deel uit van het landschap rond Wedde en herinnert aan de manier waarop het waterbeheer in het gebied vroeger werd georganiseerd. Daarmee vormt de molen een herkenbaar onderdeel van het lokale cultuurhistorische landschap. Met de voorgenomen overdracht wil het waterschap ervoor zorgen dat het beheer in handen komt van een organisatie die zich specifiek richt op het behoud en beheer van molens.

De overdracht is overigens nog niet definitief. Het waterschap heeft bekendgemaakt dat andere partijen die menen eveneens een serieuze belangstellende te zijn, zich binnen 21 kalenderdagen na de publicatiedatum op overheid.nl kunnen melden. Daarbij moeten zij onderbouwen dat zij aan de gestelde criteria voldoen.

Reacties kunnen worden ingediend bij het team Vastgoed van Waterschap Hunze en Aa’s via vastgoed@hunzeenaas.nl, onder vermelding van ‘2609 Overdracht drie cultuurhistorische poldermolens’.