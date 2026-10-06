Nieuwe kabouters duiken op in het Kabouterbos van Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Wie binnenkort een wandeling maakt door het Kabouterbos achter het Museum de Oude Wolden (MOW) in Bellingwolde, kan zomaar oog in oog komen te staan met een nieuwe kabouter. Medewerkers van dagbesteding Cosis De Verbinding uit Winschoten hebben daar een aantal zelfgemaakte kabouters een plekje gegeven.
Met toestemming van de gemeente Westerwolde gingen de medewerkers en cliënten samen op pad om de vrolijke kabouters te verstoppen in het bos. Tijdens een wandeling werden de nieuwe bewoners verspreid over het Kabouterbos geplaatst, zodat kinderen er tijdens hun eigen ontdekkingstocht naar kunnen zoeken.
De kabouters zijn gemaakt door de medewerkers van de dagbesteding. Daarmee krijgen de creaties nu een tweede leven in de buitenlucht, waar ze onderdeel worden van het bestaande kabouterbos.
Voor kinderen die het bos bezoeken, betekent de uitbreiding een extra reden om goed om zich heen te kijken. Tussen de bomen en het groen kunnen de kabouters zich soms behoorlijk goed verschuilen. Hoeveel er tijdens een wandeling worden gevonden, is dan ook de uitdaging.
De nieuwe kabouters zorgen ondertussen voor een vrolijke aanvulling in het Kabouterbos in Bellingwolde. Voor jonge bezoekers is het vooral een uitnodiging om op ontdekking te gaan: goed kijken, zoeken en ontdekken hoeveel kabouters er te vinden zijn.
Foto’s: Nancy Hulsebos