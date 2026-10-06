OPROEP: Welke bushalte mist u in Finsterwolde en Beerta?

U heeft het misschien al gelezen of gemerkt dat de verschraling van het openbaar vervoer in Oost-Groningen een kritiek punt bereikt. Uit recente cijfers blijkt dat de gemeente Oldambt de afgelopen zes jaar tragisch koploper is geworden in de provincie als het gaat om het verwijderen van bushaltes. Tussen 2020 en dit jaar zijn ruim 30 procent van alle bushaltes in de gemeente Oldambt, circa 75 locaties, verdwenen.
Dorpen als Finsterwolde, Beerta, Hongerige Wolf en Drieborg zijn het hardst getroffen. Er zijn nu veel lege plekken langs de weg waar ooit eens een bushalte stond. Waar u voorheen op loopafstand van uw woning de bus kon nemen richting Winschoten of de omliggende dorpen, moet u nu veel grotere afstanden overbruggen om naar de dichtstbijzijnde centrale halte te komen. Voor inwoners zonder eigen vervoer betekent dit een directe aantasting van de bereikbaarheid van zorg, onderwijs en werk.
Groningen1 start daarom een inventarisatie onder de inwoners van Finsterwolde, Beerta, en Drieborg, de meest getroffen dorpen.
De redactie van Groningen1 wil concreet inzicht krijgen in de knelpunten die door het opheffen van specifieke haltes zijn ontstaan. Wij roepen bewoners, dorpsbelangen en ervaringsdeskundigen op om te reageren.
- Welke specifieke bushalte (straat, kruising of voormalige locatie) in Finsterwolde of Beerta mist u in het dagelijks gebruik?
- Welke gevolgen heeft het verdwijnen van deze halte voor uw dagelijkse mobiliteit, de gang naar school/werk of de zelfstandigheid van uw huishouden?
Uw reacties en praktijkvoorbeelden vormen de basis voor een dossier over de bereikbaarheid van de regio Oldambt.
Reageren: Stuur uw reactie onder vermelding van de exacte halte-locatie en uw ervaringen naar de redactie van Groningen1 via mail (redactie@groningen1.nl of g.vanijken@groningen1.nl) of reageer op onze Facebookpagina.