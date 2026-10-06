Provincie steunt het doorbreken van armoede

GRONINGEN – De provincie investeert de komende twee jaar 320.000 euro in het project Aanpak generatiearmoede van Alliantie van Kracht. Gezinnen worden geholpen om vanuit hun eigen kracht en talenten hun armoede te doorbreken. Professionals ondersteunen de gezinnen hierbij, met als uitgangspunt de leefwereld van de inwoners. Daarbij bouwen de professionals op kennis en ervaring uit de praktijk en doen wat zich al heeft bewezen.



Er is geen plattelandsregio in Nederland waar armoede zoveel voorkomt als in de Drents-Groningse veenkoloniën. Zo’n 14.000 gezinnen leven hier van generatie op generatie in armoede. Dit heet generatiearmoede. Een kind dat opgroeit in armoede heeft twee keer zoveel kans om later ook arm te zijn. Ondanks veel inspanningen van verschillende organisaties blijkt de armoede hardnekkig. Er zijn allerlei omstandigheden die hierbij een rol spelen. Zoals ziekte, stress en weinig opleiding. Maar omgevingsfactoren spelen ook een rol. Denk aan een zwakke regio, economische crisis en weinig werkgelegenheid. Hierdoor zitten families vast in een cirkel van generatiearmoede.

Gedeputeerde Pascal Roemers: “We zetten ons in voor gelijke kansen voor alle Groningers. Elk gezin dat met hulp van het project van Alliantie van Kracht uit de armoede komt is winst, ook voor toekomstige generaties”.

Experimenteren werkt

Professionals ervaren een grote kloof tussen de leef- en systeemwereld. Hierdoor is het moeilijk om maatwerk te leveren. In het project Aanpak generatiearmoede staat een andere aanpak centraal: in wijken, dorpen en buurten worden veranderingen uitgeprobeerd. Samen met de inwoners die in armoede leven. De leefwereld van de inwoner staat centraal en de acties zijn gericht op veranderingen in de families én hun omgeving. Maatwerk en luisteren naar de mensen die de armoede ervaren of hebben ervaren. Wat goed werkt, daar wordt op voortgebouwd.



“Iedere inwoner verdient het om gezien te worden en steun en hulp te krijgen wanneer die nodig is. Toch blijven veel inwoners die leven in bestaansonzekerheid buiten bereik van organisaties die hen willen bijstaan. De ondersteuning die beschikbaar is bereikt hen niet, want voor mensen die bezig zijn met overleven zijn de drempels veel te hoog. De afgelopen jaren hebben we veel geleerd. De praktijk laat zien wat werkt. Ondersteuning die aansluit bij de leefwereld van inwoners vergroot de kans dat mensen daadwerkelijk verder komen. Dat vraagt om organisaties die blijven leren en bereid zijn hun eigen werkwijze kritisch te bekijken. Daarin ondersteunen we vanuit dit project”, aldus Saskia Duursma, programmaleider Alliantie van Kracht.

Alliantie van Kracht

Alliantie van Kracht is een opgavenetwerk in de Drents-Groningse veenkoloniën, maar zet zich breed in binnen de provincies Groningen en Drenthe. In het opgavenetwerk werken ervaringsdeskundigen die het leven in armoede kennen samen met medewerkers en bestuurders van bijna 50 organisaties op het gebied van wonen, welzijn, zorg, onderwijs en gemeenten. Ervaringskennis en vakkennis gaan hand in hand om samen de overdracht van armoede te stoppen.

Uitvoeringsprogramma Gezondheid 2026 – 2029

Vorig jaar stemde het college van de provincie in met het provinciale uitvoeringsprogramma Gezondheid 2026 – 2029 van Nationaal Programma Groningen (NPG). Dit programma richt zich op vier thema’s: bestaanszekerheid, maatschappelijke basisvoorzieningen, collectieve preventie en data & technologie binnen de (gezondheids-)zorg. Voor het programma Gezondheid 2026 – 2029 heeft de NPG ruim 55 miljoen euro toegekend.

Bron: Provincie Groningen